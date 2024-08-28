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Гонка за портфелями: кто будет управлять бюджетом ЕС?

К пятнице все правительства Евросоюза должны представить свои кандидатуры на должности еврокомиссаров.
К пятнице все правительства Евросоюза должны представить свои кандидатуры на должности еврокомиссаров. Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Формирование исполнительной власти на новый срок в Евросоюзе приближается к завершению.

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К пятнице все правительства Евросоюза должны представить свои кандидатуры на должности еврокомиссаров.

Портфели, оказывающими влияние на экономику, являются наиболее желанными для 27 стран-членов ЕС.

Аналитики уверены, что управление бюджетом блока, безусловно, станет "золотым призом" в переговорах с Урсулой фон дер Ляйен о формировании исполнительной власти на период ее второго срока.

"В ближайшем будущем нам предстоит согласовать Многолетнюю финансовую рамочную программу. Это будет очень сложное и очень тяжелое досье, но оно также будет определять приоритеты на ближайшие годы", - говорит политический аналитик EPC Янис Эмманулидис.

Лидеры Италии, Нидерландов, Финляндии, Чехии и Румынии открыто заявили о своих намерениях. Франция, скорее всего, сохранит сильный портфель, поскольку Тьерри Бретон, который сейчас занимает пост еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам, должен остаться на второй срок.

"Большой интерес всегда вызывают также сферы конкуренции и торговли. То есть это те сферы, в которых ЕС обладает большой компетенцией. Или там, где бюджет особенно высок, например, политика сплочения и сельское хозяйство, на которые приходится около трети всего бюджета ЕС", - отмечает политический аналитик София Руссак (CEPS).

В этих играх за власть Урсула фон дер Ляйен может использовать новый портфель по обороне, посвященный военной промышленности, который считается очень актуальным в связи с войной в Украине.

Отношениями со Средиземноморьем, связанными с управлением миграцией, и жилищным строительством теперь будут также заведовать специальные комиссары.

Урсуле фон дер Ляйен придется учитывать, какие политические партии ее поддерживают, когда она будет назначать исполнительных вице-президентов.

"Так что можно предположить, что теперь, учитывая, что она из ЕНП, из консервативной партии, на высших постах в ЕК снова будет социалист или либерал, а также, возможно, зеленые", — говорит Янис Эмманулидис.

Председателю Еврокомиссии пока сложно добиться гендерного баланса: на сегодняшний день официально назначено менее 10 женщин.

"Ей придется работать с этими правительствами в течение следующих пяти лет, так что ей придется пройти по непростой дорожке, чтобы добиться, например, гендерного баланса, но в то же время сохранить хорошие рабочие отношения с этими правительствами", - полагает София Руссак.

Получив все имена, Урсула фон дер Ляйен проведет индивидуальные собеседования и предоставит окончательный выбор Европейскому парламенту, который проведет слушания с кандидатами.

Если некоторые из них будут отклонены, должны быть представлены новые имена, пока вся команда не будет одобрена на пленарном заседании.

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