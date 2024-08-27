"Чтобы защищаться, Украине нужно бить вглубь России" (эксперт)

By Саша Вакулина

По данным Института изучения войны (ISW), порядка 250 российских военных объектов находятся в пределах досягаемости американских ATACMS. Получив возможность бить по ним, Украина может переломить ход войны в свою пользу, полагают некоторые аналитики.

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Саша Вакулина, корреспондент Euronews:

"Россия вторую ночь подряд наносила комбинированные удары по Украине. Причём, воздушная атака, которой подверглась страна в понедельник, стала крупнейшей с начала полномасштабной войны - с использованием более 230 ракет и БПЛА. Вновь зазвучали призывы к западным союзникам о снятии ограничений на использование оружия дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России".

Фабиан Рене Хоффманн, научный сотрудник "Проекта ядерных исследований", специалист докторантуры Университета Осло:

"Если вы хотите эффективно и результативно защищаться от атак такого рода, вы должны преследовать того, кто атакует. Нужно уничтожать пусковые установки, которые используют для размещения этих ракет. Нельзя ждать, пока они достигнут вашего воздушного пространства".

Саша Вакулина, Euronews:

"По данным Института изучения войны, в России насчитывается не менее 250 военных и полувоенных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые США предоставили Украине".

Фабиан Рене Хоффманн, военный эксперт:

"Теперь лица, принимающие решения, должны действительно взвесить риски. Готовы ли мы к риску гуманитарной катастрофы беспрецедентного масштаба в Европе? Или же мы возьмём на себя, своего рода, остаточные риски - с точки зрения управления эскалацией и потенциальной реакции России, - позволив, наконец, Украине применить эти западные системы вооружения для ударов вглубь территории России?"

Саша Вакулина, Euronews:

"В настоящее время Вашингтон разрешает наносить удары только американскими HIMARS с управляемыми реактивными снарядами GMLRS. Украина может поразить максимум 20 объектов (эта зона выделена жёлтым) из 250 объектов, которые находятся в зоне досягаемости ATACMS.

ISW заявляет: Украине вовсе не обязательно бить по каждому военному и полувоенному объекту в России в пределах досягаемости западного оружия, чтобы оказать существенное оперативное давление на российские ВС.

Но отмена имеющихся ограничений привела бы к возникновению серьёзной угрозы украинских дальних ударов. Что повлияло бы на решения Кремля и, вероятно, заставило бы российское военное командование менять конфигурацию сил и средств в глубоком тылу для защиты от ударов со стороны Украины".