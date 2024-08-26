Зеленский: «Операция в Курской области — превентивная»

By Euronews

Украинский президент заявил, что вторжение на российскую территорию помешало Кремлю атаковать Сумы и Харьков

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Украинские войска захватили два новых населённых пункта в Курской области, продвинувшись ещё на три километра. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, он заявил, что вторжение на российскую территорию было частью замысла по срыву планов российского командования. По заявлению Зеленского, Кремль готовился к захвату Сум и Харькова.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Их следующий шаг был — и они уже всё подготовили — на севере нашей страны. Как раз в районе города Сумы, рядом с Курской областью. И мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы смогли это сделать раньше».

Российские артиллеристы под Курском AP/Пресс-служба МО РФ

Эти заявления прозвучали через несколько часов после того, как Россия нанесла новые удары по Краматорску. Среди погибших оказался гражданин Великобритании, работавший на агентство «Рейтер». Его тело найдено в развалинах гостиницы. Получили ранения несколько иностранных журналистов .

Несмотря на заявления Киева о том, что операция в Курской области должна создать буферную зону для предотвращения российских обстрелов, Россия продолжает наносить удары по приграничным регионам, в том числе артиллерийские и миномётные.

По данным администрации Сумской области, за воскресенье и ночь на понедельник в регионе раздалось более 200 взрывов. Погибли по меньшей мере четыре человека и 37 получили ранения.