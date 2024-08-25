Российская армия нанесла удар по гостинице в Краматорске

В результате российского удара по гостинице в Краматорске ранения получили два иностранных журналиста, сообщили в Донецкой областной администрации. По информации облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".
Российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар по гостинице в Краматорске, Донецкая область.
В результате попадания два человека получили ранения, один находится под завалами, - сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. По его данным, все трое пострадавших – журналисты.
У них диагностированы минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны.
"Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стал отель - сейчас известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", - написал Филашкин в Telegram.
На месте работают полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов.
Помимо расположенной в жилом районе гостиницы, поврежден также многоэтажный дом.
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что удар был нанесён ракетой "Искандер-М".