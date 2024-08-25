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Российская армия нанесла удар по гостинице в Краматорске

По данным облпрокуратуры, удар по отелю был нанесен ракетой "Искандер-М".
По данным облпрокуратуры, удар по отелю был нанесен ракетой "Искандер-М". Авторское право Evgeniy Maloletka/AP
Авторское право Evgeniy Maloletka/AP
By Euronews
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В результате российского удара по гостинице в Краматорске ранения получили два иностранных журналиста, сообщили в Донецкой областной администрации. По информации облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".

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Российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар по гостинице в Краматорске, Донецкая область.

В результате попадания два человека получили ранения, один находится под завалами, - сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. По его данным, все трое пострадавших – журналисты.

У них диагностированы минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны.

"Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стал отель - сейчас известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", - написал Филашкин в Telegram.

Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську: 2 поранених. 1 важкий. Ще одна людина під завалами - триває пошуково-рятувальна операція.

Posted by Краматорська міська рада on Saturday, August 24, 2024

На месте работают полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов.

Помимо расположенной в жилом районе гостиницы, поврежден также многоэтажный дом.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что удар был нанесён ракетой "Искандер-М".

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