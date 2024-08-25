Германия: протест против АдГ в преддверии земельных выборов в Тюрингии

By Euronews

В Эрфурте несколько тысяч демонстрантов приняли участие в акции протеста против ультраправой партии Альтернатива для Германии. Манифестация состоялась за неделю до земельных выборов.

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В Эрфурте, административном центре федеральной земли Тюрингия, более четырех тысяч человек вышли на акцию протеста против правопопулистской партии АдГ - Альтернатива для Германии.

Акция прошла за неделю до земельных выборов в Тюрингии. Согласно опросам, АдГ поддерживают 30% избирателей, а правящая партия ХДС (Христианско-демократический союз) опережает ультраправых всего на несколько пунктов. Таким образом, в местном парламенте, АдГ может стать второй по силе партией.

Директор фонда памяти Бухенвальда выразил обеспокоенность по поводу потенциального успеха ультраправых.

Йенс-Кристиан Вагнер, директор фонда памяти Бухенвальда: "Вызывает разочарование то, что, несмотря на нашу работу, преподавание истории и азов политики, сейчас около 30% избирателей в Тюрингии готовы голосовать за АдГ. Но, конечно, это не заставит нас сдаться".

Помимо Тюрингии, земельные выборы пройдут еще в двух восточных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии. В Саксонии поддержать АдГ готовы 32% избирателей.