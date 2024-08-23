Евродепутат ушел в отставку из-за насилия в отношении женщины, хотя не помнит, какого именно, так как был пьян

By Euronews

Депутат Европарламента от венгерской партии "Фидес" Балаш Дьёрфи ушел в отставку из-за насилия в отношении женщины, проявленного в пьяной ссоре. Партия заявила, что его поведению нет "никакого оправдания".

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Член Европейского парламента от партии Виктора Орбана "Фидес" Балаш Дьёрфи ушел в отставку после пьяного спора с женщиной, входе которого он, как сообщается, проявил насилие.

В пятницу Дьёрфи объявил, что покидает все государственные посты и партию, которая правит в Венгрии уже 14 лет под руководством Виктора Орбана.

Хотя я, к сожалению, не помню, что произошло, мой поступок неприемлем Балаш Дьёрфи депутат Европарламента

"Я принимаю на себя всю ответственность и последствия, - написал Дьёрфи в своем заявлении на Facebook. - Вчера вечером я вступил в пьяный спор с одной дамой, и, к моему величайшему сожалению, спор перерос в насилие. Хотя я, к сожалению, не помню, что произошло, мой поступок неприемлем".

Elbuktam, és ezért vállalok minden felelősséget és következményt. A múlt éjjel ittas állapotban vitába keveredtem egy... Posted by Győrffy Balázs on Friday, August 23, 2024

Он добавил, что ему больше нет места в общественной жизни и он примет любые юридические последствия своих действий.

В сообщении на Facebook "Фидес", представленная в Европарламенте 11 депутатами, в том числе Дьёрфи, заявила: "У "Фидес" есть четкие правила и ценности, и тот, кто их нарушает, не может быть членом нашего сообщества".

"Представитель Европейского парламента Балаш Дьёрфи вчера вечером вступил в пьяный спор с дамой, и спор перерос в насилие, - говорится в заявлении. - Нет оправдания поведению Балаша Дьёрфи, который ведет себя столь безответственно и неприемлемо, он должен немедленно покинуть наше сообщество".

"Фидес" гордится тем, что пропагандирует так называемые "традиционные" христианские ценности, включая семейные.

Падение Дьёрфи произошло менее чем через три месяца после того, как он был избран в Европейский парламент на июньских выборах.

Он также покинул пост президента Венгерской сельскохозяйственной палаты, которую возглавлял с 2013 года.

Это не первый случай, когда евродепутат от "Фидес" вынужден уйти в отставку из-за неправомерных действий.

В разгар пандемии коронавируса евродепутат от партии "Фидес" Йожеф Шайер покинул свой пост после того, как был пойман полицией во время посещения гей-секс-вечеринки в Брюсселе, что стало нарушением режима изоляции. Прокуроры заявили, что у него нашли наркотики в рюкзаке, когда он пытался скрыться спустившись по водосточной трубе.

Такое поведение явно не соответствовало партийной линии - в течение многих лет "Фидес" критиковали за враждебную политику по отношению к ЛГБТИК+-сообществу.