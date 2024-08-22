Скоро будет пиво: в Чехии начали собирать хмель

Двухнедельный сезон сбора хмеля стартовал в Чехии. Это одна из самых традиционных и успешных сельскохозяйственных культур страны.

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Любители пива замерли в и=предвкушении: в Чехии стартовал двухнедельный сезон сбора хмеля.

Чешская Республика является одним из крупнейших в мире его производителей, более половины урожая отправляется на экспорт, в основном в Китай и Японию.

Любош Хейда, председатель Союза производителей хмеля, говорит:

"От 60 до 80 процентов чешского хмеля отправляется на экспорт за границу, и это в основном хмель с особо тонким ароматом".

Несмотря на сокращение производства после эпидемии COVID, спрос на пиво премиум-класса с более высоким содержанием хмеля растёт.

В настоящее время в Чехии на хмелеводческие хозяйства приходится около 5000 гектаров земли - на 6 гектаров меньше, чем в прошлом году. Министерство сельского хозяйства страны насчитало в этом году около 120 зарегистрированных производителей.

Самые ранние упоминания о выращивании хмеля относятся к XI веку. Это одна из самых традиционных и успешных культур Чешской Республики.