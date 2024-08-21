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Киев обсуждает с партнерами поставки новых систем ПВО, ВСУ продвигаются в Курской области

Военнослужащий ВСУ в Судже, Курская обл. РФ, 16 августа 2024 года
Военнослужащий ВСУ в Судже, Курская обл. РФ, 16 августа 2024 года Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Украина обсуждает с западными партнерами усиление противовоздушной обороны страны, сообщил президент Зеленский. ВСУ продолжают наступление в Курской области "с целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории РФ гражданских объектов в Сумской области Украины".

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Украина обсуждает с партнерами поставку новых систем противовоздушной обороны, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Средства ПВО необходимы ВСУ для защиты от российских авиаударов.

В ночь на 21 августа в столице Украины и большинстве областей вновь была объявлена воздушная тревога.

"Обсудили с партнерами работу по противовоздушной обороне - новые системы для Украины. Мы готовим усиление. Был доклад главкома Сырского. Фронт. Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Тяжелая ситуация, но ребята делают все, чтобы уничтожать оккупанта", - сказал Зеленский в видеообращении.

Украинские власти рекомендуют жителям Покровска, города в Донецкой области, эвакуироваться в течение ближайших двух недель, в связи с приближением российской армии. Ежедневно Покровск покидают примерно 500-600 человек, однако, по словам руководителей местной администрации, более 50 тысяч все еще остаются в зоне риска.

Эвакуация продолжается и в Курской области РФ. Местные власти подтвердили, что из девяти приграничных районов выехали свыше 122 тысяч человек.

В Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия продолжает наступление на Курском направлении, под её контролем сейчас находится 93 населенных пункта.

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