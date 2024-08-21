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Собянин: ПВО отразила крупнейшую атака украинских беспилотников на Москву

Момент перехвата украинского дрона российской системой ПВО
Момент перехвата украинского дрона российской системой ПВО Авторское право Planet Labs PBC vía AP
Авторское право Planet Labs PBC vía AP
By Euronews
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Российские власти заявили в среду, что столичный регион подвергся крупнейшей атаке украинских дронов "за всё время", заверив, что все они уничтожены.

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Россия утверждает, что в ночь на среду сбила 45 украинских беспилотников. 11 из них были перехвачены над Московской областью, 23 – над Брянской, 6 – над Белгородской, 3 – над Калужской и 2 – над Курской. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Это была одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram канале. По его словам, два дрона были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск.

Собянин утверждает, что все беспилотники были уничтожены, потому что вокруг столицы создана "эшелонированная защита". Украинские военные пока никак не прокомментировали предполагаемую атаку.

Информации об ущербе или жертвах в результате не поступало. Ряд телеграм-каналов опубликовали видеоролики, на которых БПЛА, по-видимому, уничтожаются системами ПВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на его регион было совершено "массированное нападение", в результате которого уничтожены 23 беспилотника.

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в ночь на среду вводились временные ограничения, 8 самолётов, по сообщениям представителя Росавиации, были отправлены на запасные аэродромы.

Украинские войска регулярно наносят удары с беспилотников, выбирая в качестве целей военные базы, нефтеперерабатывающие заводы и промышленные объекты.

Ранее Украина уже атаковала Москву с помощью беспилотников. Киев не всегда комментирует приписываемые ему удары по российской территории.

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