Собянин: ПВО отразила крупнейшую атака украинских беспилотников на Москву

By Euronews

Российские власти заявили в среду, что столичный регион подвергся крупнейшей атаке украинских дронов "за всё время", заверив, что все они уничтожены.

РЕКЛАМА

Россия утверждает, что в ночь на среду сбила 45 украинских беспилотников. 11 из них были перехвачены над Московской областью, 23 – над Брянской, 6 – над Белгородской, 3 – над Калужской и 2 – над Курской. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Это была одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram канале. По его словам, два дрона были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск.

Собянин утверждает, что все беспилотники были уничтожены, потому что вокруг столицы создана "эшелонированная защита". Украинские военные пока никак не прокомментировали предполагаемую атаку.

Информации об ущербе или жертвах в результате не поступало. Ряд телеграм-каналов опубликовали видеоролики, на которых БПЛА, по-видимому, уничтожаются системами ПВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на его регион было совершено "массированное нападение", в результате которого уничтожены 23 беспилотника.

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в ночь на среду вводились временные ограничения, 8 самолётов, по сообщениям представителя Росавиации, были отправлены на запасные аэродромы.

Украинские войска регулярно наносят удары с беспилотников, выбирая в качестве целей военные базы, нефтеперерабатывающие заводы и промышленные объекты.

Ранее Украина уже атаковала Москву с помощью беспилотников. Киев не всегда комментирует приписываемые ему удары по российской территории.