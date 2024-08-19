Румынские фермеры терпят убытки из-за засухи

By Euronews

Фермерские хозяйства Румынии теряют урожай и не могут подготовиться к посевной из-за сильной засухи. Власти обещали финансовую помощь, но сельхозпроизводители считают, что ее недостаточно.

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Румыния переживает сильнейшую за последние годы засуху. Фермеры говорят, что из-за экстремальной жары они уже потеряли большую часть урожая. Есть и еще одна проблема. По словам сельхозпроизводителей, состояние почвы такое, что ее практически невозможно подготовить к осенним посевам. Особенно тяжелая ситуация сложилась на юго-западе страны.

Михай Никола, фермер: "Мы не можем подготовиться. Посмотрите на эти комья!Земля трескается. Мы не можем ее разрезать. Если вы используете плуг, чтобы обрабатывать землю, он не прорезает борозду. Эти комья выходят наружу".

Фермеры обратились за поддержкой к властям. Министр сельского хозяйства Румынии обещал предоставить помощь. За гектар поврежденных посевов Фермеры получат компенсацию в размере от 200 до 250 евро, но не раньше октября.

Тейю Паунеску, фермер: "Странный был год. Практически с прошлого мая у нас не было настоящего дождя. Были кратковременные дожди, мало дождей, очень мало осадков. Мы пережили зиму, не увидев ни одной лужицы на поле. Долгое время держались очень высокие температуры. Это уничтожило посевы кукурузы, даже те, которые орошались. Я видел посевы кукурузы с оросительными системами. Но жара остановила их развитие, уничтожила их".

Именно выращивающим подсолнечник и кукурузу фермерам приходится очень тяжело. Некоторым хозяйствам пришлось начать сбор урожая на несколько недель раньше обычного. Растения нельзя было оставлять на поле, иначе бы они высохли полностью. Фермеры, терпящие огромные убытки, указывают, что им не обойтись без финансовой помощи государства.