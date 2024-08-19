EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Румынские фермеры терпят убытки из-за засухи

Румыния
Румыния Авторское право Euronews Romania
Авторское право Euronews Romania
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Фермерские хозяйства Румынии теряют урожай и не могут подготовиться к посевной из-за сильной засухи. Власти обещали финансовую помощь, но сельхозпроизводители считают, что ее недостаточно.

РЕКЛАМА

Румыния переживает сильнейшую за последние годы засуху. Фермеры говорят, что из-за экстремальной жары они уже потеряли большую часть урожая. Есть и еще одна проблема. По словам сельхозпроизводителей, состояние почвы такое, что ее практически невозможно подготовить к осенним посевам. Особенно тяжелая ситуация сложилась на юго-западе страны.

Михай Никола, фермер: "Мы не можем подготовиться. Посмотрите на эти комья!Земля трескается. Мы не можем ее разрезать. Если вы используете плуг, чтобы обрабатывать землю, он не прорезает борозду. Эти комья выходят наружу".

Фермеры обратились за поддержкой к властям. Министр сельского хозяйства Румынии обещал предоставить помощь. За гектар поврежденных посевов Фермеры получат компенсацию в размере от 200 до 250 евро, но не раньше октября.

Тейю Паунеску, фермер: "Странный был год. Практически с прошлого мая у нас не было настоящего дождя. Были кратковременные дожди, мало дождей, очень мало осадков. Мы пережили зиму, не увидев ни одной лужицы на поле. Долгое время держались очень высокие температуры. Это уничтожило посевы кукурузы, даже те, которые орошались. Я видел посевы кукурузы с оросительными системами. Но жара остановила их развитие, уничтожила их".

Именно выращивающим подсолнечник и кукурузу фермерам приходится очень тяжело. Некоторым хозяйствам пришлось начать сбор урожая на несколько недель раньше обычного. Растения нельзя было оставлять на поле, иначе бы они высохли полностью. Фермеры, терпящие огромные убытки, указывают, что им не обойтись без финансовой помощи государства.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Лесные пожары во Франции и Португалии: тысячи туристов эвакуированы

Брюссель ждет объяснений по поводу смягчения Венгрией визового режима для россиян

Лидеры немецких «Левых» уходят в отставку

урожай Засуха Румыния фермеры