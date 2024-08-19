Лидеры немецких «Левых» уходят в отставку

By Euronews

Партия надеется на обновление перед предстоящими земельными выборами в восточной Германии

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Лидеры Левой партии Германии Янин Висслер и Мартин Ширдеван объявили о своем решении уйти в отставку после череды поражений на выборах и растущей критики в адрес партии.

На европейских выборах в июне Левая партия получила всего 2,7 % голосов избирателей Германии.

Висслер и Ширдеван вместе возглавляли Левых с 2022 года.

Они сообщили, что не будут выдвигать свои кандидатуры на партийной конференции, которая должна состояться в октябре.

Ширдеван призвал сопартийцев поддержать возможного преемника, надеясь, что он сможет привнести в партию обновление перед предстоящими в сентябре выборы в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

В то же время бывшая участница Левой партии Сахра Вагенкнехт основала собственное движение, BSW (Альянс Сахры Вагенкнехт), которое получило 6,2% голосов, переманив значительное количество электората «Левых».

В 2019 году «Левые» получили, например, в Тюрингии 31% голосов. Последние опросы показывают, что сейчас их поддержка вдвое меньше, и для улучшения имиджа им придётся серьёзно потрудиться.