Новый этап политического кризиса в Болгарии

By Euronews

Решение президента Радева создает прецедент в Болгарии, но возникли споры - является ли этот вопрос конституционным или политическим?

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Президент Болгарии Румен Радев отклонил предложения кандидата на пост премьер-министра Горицы Грынчаровой-Кожаревой о создании нового технического правительства.

Ее план предусматривает сохранение Калина Стоянова на посту министра внутренних дел, чего президент, по его словам, не может допустить, поскольку сомневается, что Стоянов может гарантировать проведение честных выборов.

"В этой ситуации я заявляю здесь, в СМИ, что я не подпишу указ о назначении правительства, и поэтому ваше обязательство по формированию такового закончено", - заявил Румен Радев.

Нынешнее временное правительство Димитра Главчева теперь останется у власти до тех пор, пока парламент не представит новый шорт-лист потенциальных премьер-министров.

Решение президента Радева создает прецедент в Болгарии, но возникли споры - является ли этот вопрос конституционным или политическим?

"Кризис не конституционный, а политический, и возник он из-за неспособности Национальной ассамблеи предоставить полный список (подходящих кандидатов), из которого президент должен выбирать, как это предусмотрено текстом конституции. Первый шаг - назначение правительства, второй - назначение даты выборов", — полагает эксперт по вопросам конституционного кризиса Наталья Киселова. По ее словам, следующие выборы могут быть назначены на декабрь.