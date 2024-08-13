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Жители афинских пригородов эвакуируются

Пламя оставило за собой масштабные разрушения инфраструктуры
Пламя оставило за собой масштабные разрушения инфраструктуры Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Foteini Doulgkeri
Опубликовано
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Там, откуда пламя уже ушло, пытаются восстановить инфраструктуру

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В греческой Аттике — окрестностях Афин — пожарные третий день ведут борьбу с огнём, разрываясь между многочисленными очагами, которые появляются регулярно. Тяжелее всего ситуация на северо-востоке региона, где нынешняя серия пожаров и началась.

Огонь нанёс масштабные повреждения бытовой инфраструктуре, так что целые районы до сих пор остаются без света и воды.

''Я вошел в дом один, и когда пожарные увидели это, они бросились за мной. Я спасла из дома всё, что смогла. Они сказали, что электричество вернётся примерно через месяц, а насчет воды ничего не известно».

За поседение дни свои дома были вынуждены покинуть тысячи человек, сгорели десятки зданий, в том числе жилых. В некоторых районах лесных пожаров не было много десятилетий.

Фэй Дулгери, Euronews:

«Жители многих районов Аттики пережили немало неприятных моментов за последние 24 часа. Одни боролись с пламенем, спасая свои дома, другие вернулись только сегодня, после отпуска или эвакуации, чтобы посмотреть, что случилось с их имуществом. Оценка ущерба уже началась. Опасения остаются, поскольку жара не спадает, а ветер не утихает».

Режим особой опасности на большей части территории Греции будет сохранён минимум до четверга.

«Наши соседи, которые живут через дорогу, позвонили, пришли и постучали к нам в дверь в 5:15 утра. Они сказали, что идёт большой пожар, и нужно бежать. Нас было пятеро, и четверо гостей, так что всего девять. Мы быстро собрали паспорта и наличные, сели в машины и поехали куда глаза глядят. Очень страшно и болезненно видеть, что происходит с твоими соседями, их имуществом и прекрасным районом, в которой мы живём. Это очень печально».

Огонь, пройдя через огромный лесной массив протяженностью около 20 километров, добрался до афинских пригородов. Вриллисии пламя угрожало с трёх сторон.

Яннис Писимисис, мэр Врилиссии:

«Лес очистили от подлеска и кустарника, верхние части сосен обрезали до 2 — 2,5 метров, чтобы не было всего этого горючего материала и чтобы не было опасности верхового пожара».

Специалисты предупреждают о значительно риске опустынивания Аттики: по их оценкам, за последние годы уже сгорело до 40% лесных массивов.

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