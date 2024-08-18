By Euronews и AP

В галерее Курто хранятся такие произведения искусства, как "Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой" Винсента Ван Гога и "Снятие с креста" Питера Пауля Рубенса, но огонь, к счастью, вспыхнул на противоположной стороне исторического комплекса

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Пожар в Сомерсет-хаусе в центре Лондона, вспыхнувший в субботу, удалось ликвидировать после того, как на борьбу с огнем были брошены около 125 пожарных.

В здании хранятся такие произведения искусства, как "Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой" Винсента Ван Гога и "Снятие с креста" Питера Пауля Рубенса.

Но представитель Сомерсет-хауса сообщил, что пожар возник в западном крыле, на противоположной стороне комплекса от галереи Курто.

"Пока слишком рано комментировать состояние здания, но благодаря усилиям экстренных служб, ущерб нанесен лишь одной небольшой части здания, - сказал директор Somerset House Trust Джонатан Рики. - Пока лондонская пожарная бригада продолжает расследование и операции, Сомерсет-хаус останется закрытым для посетителей до дальнейших распоряжений".

Сообщение о пожаре поступило незадолго до полудня в субботу и вызвало сложную и техническую реакцию пожарных команд, которым потребовалось использовать 63-метровую лестницу, чтобы добраться до пламени, а также создать противопожарные разрывы в крыше, чтобы ограничить распространение пламени.

Сообщений о пострадавших не поступало, а причина пожара все еще выясняется.

В тот день на площадке у реки Темзы на территории дворца планировалось провести соревнования по брейк-дансу в честь дебюта этого вида спорта на Олимпийских играх в Париже.