Пока итальянцы наслаждаются праздником, политики отправляются в тюрьму

15 августа, когда вся Италия отмечала праздник Феррагосто, некоторые политики отправились в тюрьмы, чтобы привлечь внимание к условиям содержания за решеткой, которые спровоцировали всплеск самоубийств.

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Каждое 15 августа вся Италия дружно уходит в отпуск.

По всей средиземноморской стране ставни магазинов, баров и ресторанов были опущены и украшены оранжевыми табличками "закрыто на каникулы". Во всех кварталах, кроме популярных среди туристов, можно сейчас найти разве что пресловутые кукурузные хлопья.

Это Феррагосто, священный праздник, о котором итальянцы с готовностью скажут, что он восходит к римским временам - его император Август даровал своему народу, включая рабов, в качестве награды за сезон тяжелой работы на полях.

Сегодня в Италии праздновать Феррагосто, проводя весь день на пляже или отдыхая в тени, - одно из неотъемлемых прав человека.

А вот некоторые итальянские политики решают провести этот день в тюрьме - по собственной воле. И ради прав человека для тех, кому в жизни повезло меньше.

По обычаю, заведенному покойным политиком, активистом и журналистом Марко Паннеллой, политики отказываются от своего выходного дня, чтобы привлечь внимание к неблагоприятным условиям содержания в тюрьмах, о которых президент Серджо Маттарелла еще несколько недель назад говорил как о "неприличных для цивилизованной страны".

В этом году среди тех, кто провел время с заключенными, были либеральный депутат Маттео Ренци, мэр Рима Роберто Гуалтиери и коллеги покойного Паннеллы по его Радикальной партии.

"Это несерьезная политика"

В четверг Ренци вернулся на день в свой родной город Флоренцию, чтобы посетить переполненную тюрьму Солличчано, где, по его словам, половина из примерно 500 заключенных содержится в ожидании окончательного приговора.

"Такие учреждения, как Солличчиано, должны быть снесены и отстроены с нуля, - написал он в своем посте на сайте X, - чтобы гарантировать заключенным человеческие условия".

Сам бывший премьер-министр, он не жалеет слов для критики правительства Джорджи Мелони, которая недавно попыталась снять некоторые проблемы, пообещав, среди прочего, построить новые тюрьмы, увеличить количество тюремного персонала и упростить процедуру досрочного освобождения.

Однако закон, принятый в начале августа, еще больше криминализировал ряд правонарушений, включая печально известную меру по борьбе с бродяжничеством, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы для тех, кто организует вечеринки или то, что закон называет "вторжением на территорию или в здания с угрозой для здоровья или общественной безопасности".

Сквоттинг, или "произвольное занятие собственности, предназначенной для проживания других лиц", как он называется с юридической точки зрения, теперь также может привести человека в тюрьму.

Каждое 15 августа итальянские политики отправляются в тюрьмы AP Photo/Luca Bruno

Что касается дополнительного персонала, то в соответствии с новой мерой сначала будет нанято всего 1 000 новых охранников, в то время как профсоюз работников тюрем просил 24 000. Между тем, сроки тюремного заключения за некоторые, в основном финансовые, преступления были сокращены или вовсе отменены.

Назвав это "пустой болтовней", Ренци заявил, что "политика, которая не занимается проблемами трудностей, психического здоровья, зависимостей и, конечно, тюрем (как таковых), не является серьезной".

"Я покидаю Солличано с образами детей, которые младше моих детей, запечатленными в моем сердце, - добавил Ренци. - Я знаю, что это не очень приятно, когда ваш Феррагосто беспокоят мои размышления. Но я считаю, что было справедливо и правильно быть сегодня в Солличано".

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Юридическая платформа "Justicia insieme", или "Справедливость вместе", также раскритиковала новый закон, заявив, что "перед лицом атмосферы напряженности, нарастающей в пенитенциарных учреждениях, было бы законно ожидать более смелых и, прежде всего, немедленно применимых решений".

Череда самоубийств

Тем временем отчаяние в итальянских тюрьмах продолжает нарастать, что привело к череде самоубийств по всей стране.

По данным омбудсмена по делам тюрем Италии, с начала года по июль покончили с собой около 50 заключенных, что на 16 больше, чем за тот же период 2023 года.

Из тех, кто покончил с собой, 19, или более трети, ожидали суда, а 23, или почти половина, были иностранными гражданами, что является необычно высоким показателем, учитывая, что число всех иностранцев в Италии составляет около 5% от общего населения.

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Кризис психического здоровья стал настолько очевидным, что даже Маттарелла заявил, что итальянские тюрьмы превращаются в "место, где потеряна всякая надежда".

Новый закон может означать, что "в тюрьмах будет больше бедных людей и меньше управленцев, которые все равно туда не попадают", - сказал Euronews Франческо Конте, журналист и основатель Mama Termini, ассоциации, помогающей бездомным Рима.

"В целом есть две основные проблемы: первая - это то, что судебные процессы в Италии длятся очень долго, - пояснил он. - Вторая заключается в том, что у многих людей, которые попадают в тюрьму, нет своего жилья, поэтому они не могут находиться под домашним арестом, так что в основном множество иностранцев попадают в тюрьму за мелкие преступления. В то же время итальянцы, имеющие вид на жительство, в том числе и те, кто совершил более серьезные преступления, обычно находятся под домашним арестом".

"Кроме того возникает отчаяние из-за отсутствия помощи адвокатов. Это еще одна большая проблема, многие "бесплатные" адвокаты (закрепленные за обвиняемыми) не справляются со своей работой. И, конечно, существует жестокое обращение со стороны сокамерников и полиции", - добавил Конте.

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В настоящее время в итальянских тюрьмах содержится около 61 000 заключенных, в то время как официальная вместимость составляет около 51 000. Переполненность тюрем достигает 130%, по данным информационного агентства Ansa.

В то время как правительство Мелони стремится экспортировать просителей убежища в Албанию, где заканчивается строительство двух изоляторов (это еще одно решение, подвергшееся резкой критике со стороны правозащитных групп), - тем, кто приехал из-за границы, включая беженцев, приходится особенно трудно, когда они оказываются по другую сторону закона.

Большинство из них с нетерпением ждали возможности стать легальными резидентами и приравненными к ним лицами. Однако они обрели лишь подобие равенства, оказавшись за решеткой.