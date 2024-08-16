By Euronews

Лесные пожары на границе Северной Македонии и Албании вызвали взрывы бомб и гранат, которые оставались в лесах на горе Галичица со времен Первой мировой войны.

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Волна жары, накрывшая Северную Македонию, стала причиной 54 пожаров в разных регионах страны — общей площадью более 6,5 тысяч гектаров. Один из самых крупных произошел на горе Галичица, расположенной на границе Северной Македонии и Албании.

Пожарные из обеих стран боролись с огнем в этой труднодоступной местности больше недели, но в итоге его удалось взять под контроль.

"Огонь вспыхнул 8 августа в Албании и перешел на нашу сторону. Затем огонь разделился на два направления. Сегодня пожар взят под контроль, и мы просим общественность не паниковать. Огонь находится под контролем", — говорит командир пожарной бригады Муталип Тайровский.

Особой проблемой для пожарных стали гранаты, которые остались на этой горе еще со времен Первой мировой войны.

"Было много взрывов, и это создавало нам проблемы. Бомбы и гранаты, оставшиеся со времен войны, взрывались, и эти взрывы были для нас большой проблемой", — продолжает Муталип Тайровский.

Как заявляют пожарные, причиной многих возгораний стал человеческий фактор.