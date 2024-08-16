Лукашенко: РФ и Украине пора "закончить драчку". В таких терминах он говорит о войне

By Euronews

Руководитель Беларуси считает, что у России и Украины есть два варианта - либо "сесть за стол переговоров", либо дойти до стадии, когда придется нажать "на самую красную кнопку".

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Не нажимать "на самую красную кнопку" и сесть за стол переговоров призвал Россию и Украину президент Беларуси Александр Лукашенко.

В интервью госканалу "Россия 1" он заявил, что продолжения войны хотят "высокопоставленные люди американского происхождения", выразив опасения, что война может перекинуться на белорусскую территорию.

Войну в Украине он назвал "драчкой", в ходе которой, по его словам, по периметру Беларуси и России уже понажимали "красные эти кнопки", осталось "самую красную нажать".

По словам Лукашенко, когда Минск обзавёлся тактическим ядерным оружием, он предупредил западные страны о том, что не применит его "пока вы не наступите на нашу государственную границу". Она, напомнил Лукашенко, "является границей нашего Союзного государства".

"И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? - задался вопросом Лукашенко. - Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно".

Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Александр Лукашенко. президент РБ

Ранее Киев сообщал, что ракетные удары по Украине происходили и с территории Беларуси.

Россия развязала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, и до нынешнего лета бои шли лишь в основном на украинской территории. 6 августа ВСУ смогли выйти в Курскую область. Они заявляют о контроле над десятками населённых пунктов приграничья.

О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? Владимир Путин. президент РФ

Комментируя наступление и прорыв границы президент России Владимир Путин, заявил, что "Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем".