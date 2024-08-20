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Беларусь направляет дополнительные войска и самолеты к границе с Украиной

Лукашенко уверяет Россию, что "Беларусь прикрывает украинскую границу"
Лукашенко уверяет Россию, что "Беларусь прикрывает украинскую границу" Авторское право AP/Belarusian Defense Ministry via VoenTV
Авторское право AP/Belarusian Defense Ministry via VoenTV
By Euronews и AP
Опубликовано
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Белорусские военные сообщили о переброске дополнительных сил к южным рубежам страны после того, как Александр Лукашенко рассказал в интервью российскому телевидению о том, как "Беларусь прикрывает украинскую границу"

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Беларусь направила авиацию и войска ПВО к границе с Украиной на следующий день после того, как президент Александр Лукашенко объявил, что разместит вдоль южных рубежей почти треть вооруженных сил страны.

Белорусские военные также задействовали зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса, заявил по национальному телевидению командующий Силами противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович, назвав этот шаг значительным увеличением.

Лукашенко в воскресенье объявил, что ранее направил почти треть армии к границе с Украиной. Он не уточнил численность войск, армия Беларуси насчитывает около 60 тысяч человек.

Лукашенко заявил, что это решение было принято в ответ на размещение дополнительных украинских войск вдоль границы, но это невозможно проверить независимо.

Протяженность общей границы Беларуси и Украины составляет 1084 километра.

Украина не подтвердила переброску туда белорусских войск.

В феврале 2022 года Россия использовала Беларусь, которая зависит от российских кредитов и дешевой энергии, в качестве плацдарма для своего полномасштабного вторжения в Украину - именно с севера через территорию Беларуси войска РФ пошли на Киев. В 2023 году Россия также разместила часть своего тактического ядерного оружия на белорусской территории.

В воскресенье Лукашенко также призвал к переговорам между Россией и Украиной, но заявил, что нынешнее вторжение Киева в российскую Курскую область им помешало. Действия ВСУ он назвал попыткой спровоцировать Москву.

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