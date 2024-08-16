Карета подана. Брюссель попрощался с лошадями, заменив их электрокарами

На Гран-Плас в Брюсселе туристы катаются не в конных, а в электрических каретах.

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Уличные художники в центре Брюсселя первыми фиксируют перемены, изображая на своих картинах новый турактракцион - электрические кареты. Они пришли на смену традиционным повозкам с лошадьми.

С начала июня Брюссель стал первым городом в Европе с полностью электрическим транспортом для туристов. За него во всем городе отвечает Тибо Дантин. "С прежними повозками возникли проблемы с логистикой, работниками. Становилось все труднее найти кучера, - перечисляет он. - Да и этика меняется, это нужно понимать. Отношения с животными сегодня другие, коммерческая деятельность вокруг них не так принята, как раньше".

Действительно, против конных экипажей для туристов критики выступают давно - и громко. В том числе защитники животных. В прошлом году в Севилье погибла лошадь, тянувшая карету с туристами в самую жару. На этом фоне Дантин принял решение продать шесть своих лошадей, вложив выручку в новые электроэкипажи.

"У меня никогда не было сомнений в том, что электрические экипажи будут и дальше привлекать людей, - комментирует он. - Сегодня все стремятся испытать что-то новое, необычное, разделить опыт с семьей или друзьями. И электрические конные экипажи дают эту возможность. Мы сохраняем исторический стиль конок, ведь так важно уважать наше наследие".

Предприниматель вложил сотни тысяч евро в два автомобиля, которые с июня производят в Польше. Третий будет доставлен до конца лета. Новинки выпускаются под маркой Anderson - в честь Роберта Андерсона, первого человека, который в 1832 году электрифицировал кареты. Зарядки экипажа хватает на 120 км хода, таким образом, подзаряжать экипаж можно раз в два дня.

"Я думаю, что переход от конных экипажей к новым электрокарам оптимален только потому, что лошади - источник шума и запахов в городе", - размышляет студентка во время опроса в Брюсселе.

"Лошади - это другой мир, старомодная атмосфера, - восхищается переменами еще одна гостья из Италии. - С электромобилями вы представляете иной облик города".

Другие города уже связались с Тибо Дантином, заинтересовавшись этим альтернативным видом туристического транспорта.

На Гран-Плас температура в эти дни - выше 30°C. В прошлом при такой жаре лошади оставались в конюшнях. Сегодня туристы могут отправиться на экскурсию по Брюсселю, ни о чем не беспокоясь.