Галопом по Лондону: кавалерийские лошади отправились в "самоволку"

By Euronews и AP

Пять лошадей из кавалерийского полка британской армии по неизвестной причине сбросили с себя всадников и промчались по улицам Лондона.

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Репетиция парада, приуроченного ко дню рождения короля Карла III пошла не по плану, когда пять лошадей из кавалерийского полка британской армии по неизвестной причине сбросили с себя всадников и промчались по улицам Лондона. Все они были пойманы через несколько часов.

Сообщается, что одна из лошадей столкнулась с такси, стоящим около Букингемского дворца, другая налетела на припаркованный туристический автобус. От столкновения с лошадьми и при попытке их поймать пострадали четыре человека. Некоторые из животных также получили травмы, им была оказана ветеринарная помощь.

Фотографии и видео двух лошадей, белой и черной масти, широко распространились в социальных сетях. Передняя часть одной из лошадей была покрыта красным. Как выяснилось впоследствии, это была кровь.

По данным полиции лондонского Сити, этих двух животных задержали в Лаймхаусе, примерно в 6 км к востоку от центра Лондона.

Что заставило коней убежать, пока неизвестно. В кавалерийском полку предположили, что лошадей мог напугать шум от проводимых рядом с конюшней строительных работ.

Кавалерийский полк британской армии, которому принадлежат животные, принимает участие в торжественных мероприятиях, включая коронацию британских монархов.