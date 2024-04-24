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Галопом по Лондону: кавалерийские лошади отправились в "самоволку"

Белая лошадь на рыхлом болте по улицам Лондона недалеко от Олдвича, среда, 24 апреля 2024 года.
Белая лошадь на рыхлом болте по улицам Лондона недалеко от Олдвича, среда, 24 апреля 2024 года. Авторское право Jordan Pettitt/PA
Авторское право Jordan Pettitt/PA
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Пять лошадей из кавалерийского полка британской армии по неизвестной причине сбросили с себя всадников и промчались по улицам Лондона.

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Репетиция парада, приуроченного ко дню рождения короля Карла III пошла не по плану, когда пять лошадей из кавалерийского полка британской армии по неизвестной причине сбросили с себя всадников и промчались по улицам Лондона. Все они были пойманы через несколько часов.

Сообщается, что одна из лошадей столкнулась с такси, стоящим около Букингемского дворца, другая налетела на припаркованный туристический автобус. От столкновения с лошадьми и при попытке их поймать пострадали четыре человека. Некоторые из животных также получили травмы, им была оказана ветеринарная помощь.

Фотографии и видео двух лошадей, белой и черной масти, широко распространились в социальных сетях. Передняя часть одной из лошадей была покрыта красным. Как выяснилось впоследствии, это была кровь. 

По данным полиции лондонского Сити, этих двух животных задержали в Лаймхаусе, примерно в 6 км к востоку от центра Лондона.

Что заставило коней убежать, пока неизвестно. В кавалерийском полку предположили, что лошадей мог напугать шум от проводимых рядом с конюшней строительных работ.

Кавалерийский полк британской армии, которому принадлежат животные, принимает участие в торжественных мероприятиях, включая коронацию британских монархов.

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