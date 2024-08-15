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Немцы массово устанавливают на балконах солнечные панели

Солнечные панели становятся частью городского пейзажа Германии
Солнечные панели становятся частью городского пейзажа Германии Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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Чистая энергия и экономия средств: в Германии жители многоквартирных домов массово устанавливают солнечные панели на балконах.

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Как экономить на электричестве в условиях роста цен на энергоносители и стоимости жизни? Этот вопрос заботит европейцев. "За счёт энергии солнца", - отвечает героиня нашего сюжета - жительница Германии по имени Катарина. Недавно она установила на своём балконе солнечную панель.

Катарина Мюллер, жительница Германии: "Я просто использую солнце как источник энергии, и в итоге мне удаётся экономить немного денег. Но суть вот в чём: я использую то, что уже есть, и от этого только выигрываю. Как можно от этого отказаться?"

Мини-электростанции на балконах и лоджиях в Германии становятся всё популярнее. Во втором квартале этого года число регистраций таких систем выросло на 50% по сравнению с кварталом предыдущим.

Переход на альтернативные источники энергии ускорился с началом войны в Украине и последовавшим за ней энергокризисом.

Солнечные панели просты в использовании, а разрешение на их установку получить относительно несложно. Причём, такая возможность есть и у собственников жилья, и у квартиросъёмщиков.

Каролина Аттподина, соучредитель We.Do.Solar: "Есть так много мест, где можно использовать солнечные панели. Мы просто посчитали это несправедливым, особенно для людей, которые живут в квартирах. Ведь их так много, а эти технологии доступны, так почему же до сих пор мы не извлекаем из них пользу!"

В этом году местная компания-производитель солнечных панелей We.Do.Solar прогнозирует рост продаж на 350% по сравнению с годом предыдущим. Она вышла на рынок Франции, Испании, Португалии, Нидерландов. Там наблюдается такая же тенденция. В последние несколько лет лидерство по производству солнечной энергии на душу населения в ЕС удерживают Германия и Нидерланды.

Кристина Йовановски, корреспондент Euronews: "Как говорят лоббисты, им пришлось приложить немало усилий, чтобы побудить политиков изменить правила использования СЭС для домохозяйств. В прошлом году была запущена петиция с призывом Бундестагу разработать закон, упрощающий процедуру установки солнечных панелей на балконах.

Сторонники перехода на "чистую энергию" утверждают, что немецкая общественность ждёт от властей решительных действий в борьбе с изменением климата.

Тим Гаусс, член правления организации "План Б 2030": "Как только другие заинтересованные стороны видят готовность к сотрудничеству и реализации каких-то идей, у политиков возникает желание и необходимость действовать. Отговорка, что общество против, не работает, потому что это, как мне кажется, не соответствует действительности".

Героиня нашего сюжета и её соседка смогут сэкономить несколько сотен евро на электричестве в этом году за счёт солнечных панелей на своих балконах.

"Мне нравится, находясь на террасе или балконе, проверять, сколько энергии сгенерировано. Честно говоря, я получаю огромное удовольствие от этого. Я горжусь собой, и очень радуюсь солнечной погоде", - говорит Каатарина.

Скоро в Германии вступит в силу закон, по которому арендодатели не смогут запрещать квартиросъмщикам устанавливать солнечные панели на балконах, за некоторыми исключениями.

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