Италия: владельцы частных пляжей ведут битву за концессии

By Euronews

Брюссель требует от Италии открыть для конкуренции частные пляжи. В течение многих лет Риму удавалось этого избежать. Однако сейчас тендеры представляются неизбежными.

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В Италии владельцы частных пляжей обеспокоены перспективой государственных тендеров на получение концессий. Ранее они продлевались автоматически, но ужев следующем году концессии должны быть выставлены на публичные торги.

Открыть для конкуренции частные пляжи от Рима требует Еврокомиссия, которая считает, что итальянская система концессий противоречит ее Директиве об услугах.

Брюссель не раз предупреждал об этом Рим, и даже возбуждал против него процедуру, предусмотренную за нарушение общих правил. Изменение системы на раздачу пляжных концессий вызвало многочисленные протесты владельцев. Впрочем, в числе предпринимателей есть те, кто готов к конкуренции.

Марко Лепре, президент сети операторов пляжных клубов Фьюмичино: "Цель инициативы — принять участие в тендерах, которые сейчас кажутся неизбежными, используя наши лучшие инструменты и навыки как бизнес-сети. Наша идея заключается в том,чтобы поделиться несколькими проектами, которые позволят местному муниципалитету выделиться и получить наивысший балл. То, как управляется сектор, — это уникальная бизнес-модель. Есть очень много семей, которые живут за счет этого. Они вложили в бизнес свои ресурсы".

В Федерации итальянских пляжей доверяют усилиям правительства Джорджи Мелони по урегулированию спора с Брюсселем.

Марко Маурелли, президент Федерации итальянских пляжей: "Мы готовимся к любому возможному тендеру. Мы надеемся, что правительство сыграет свою роль в налаживании связей с Европейской комиссией в этих очень сложных и изнурительных переговорах. Правительство Мелони подготовило официальный документ для переговоров о реформе с Еврокомиссией. Это было сделано впервые за последние 15 лет. Так что мы доверяем действиям правительства".

Джорджа Орланди, Euronews: "Операторы пляжных клубов разделились во мнениях относительно наилучшего подхода к решению проблемы. Тем временем дискуссии между Италией и Комиссией ЕС все еще продолжаются. Мы попросили эксперта разобрать этот сложный сценарий и его потенциальные последствия".

Элеонора Поли, Центр европейской политики: "Италия рискует столкнуться с очень большими штрафами. Это проблема возникла не при правительстве Мелони. Этот вопрос остается открытым вот уже много лет. Необходим национальный закон, устанавливающий порядок возобновления концессий. Затем обозначенные в законе четкие правила должны соблюдаться всеми муниципалитетами и регионами".

Сейчас итальянские предприниматели требуют от правительства озвучить программу возмещения средств, вложенных в пляжный бизнес.