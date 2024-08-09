Сделка между ЕС и Сербией по литию: грязная политика?

By Euronews

В эти выходные по всей Сербии пройдут массовые акции протеста в ответ на новое соглашение между ЕС и Белградом по добыче лития, подписанное несколько недель назад. Евросоюз мог бы добывать этот важный для автопрома металл и на своей территории, но предпочел сербский. Почему?

РЕКЛАМА

Усвоило ли немецкое правительство уроки "Северного потока - 2"? По всей видимости, да. Несколько недель назад канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Белград, чтобы подписать с президентом Сербии Александром Вучичем крупное соглашение по добыче лития, призванное снизить зависимость ЕС от Китая.

В 2023 году Китай произвел рекордное количество электромобилей, и некоторые эксперты опасаются, что их низкая стоимость может оказать влияние на экономику Германии, которая в значительной степени зависит от автомобильной промышленности.

Германия намерена выпустить 15 миллионов электромобилей к 2030 году, чтобы выполнить обязательства ЕС по борьбе с изменением климата.

В эти выходные по всей Сербии запланированы масштабные акции протеста - более половины населения выступает против добычи полезных ископаемых в Ядарской долине.

В 2021 году массовые антилитиевые протесты парализовали большую часть Белграда и других районов Сербии, после чего план компании Rio Tinto по открытию шахты был отозван. Однако недавно Конституционный суд Сербии отменил это решение, и в июле правительство подписало соглашение с ЕС.

Rio Tinto надеется начать добычу лития в Сербии к 2028 году.

Эти проекты вызывают споры не только из-за экологических издержек, но и по политическим причинам. Крупные залежи лития есть и в других европейских странах, в том числе в Австрии, Чехии и Португалии, но ЕС, похоже, не хочет, чтобы грязная работа велась на его территории.