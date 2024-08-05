By Euronews

Хирурги клиники в испанской Севилье проводят пересадку выращенного в лаборатории эпидермиса. И это уже не эксперимент, а обычная практика при лечении пациентов ожогового отделения.

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Герой нашего сюжета - мужчина по имени Фрэн, который живёт в Альхесирасе, на юге Испании. Семь лет назад страшная трагедия разделила его жизнь на "до" и "после".

"5 августа 2017 года в отеле, где я работал, во время ужина взорвался выключатель. У меня обожгло 75% тела. Особенно сильно руки и ноги, ещё немного голову, уши, спину, ягодицы", - вспоминает Фрэн.

Фрэна доставили в больницу. По прогнозам некоторых врачей, ему оставалось жить меньше 48 часов. Но он выкарабкался и встал на ноги. Помогли больше десятка операций, в том числе - по пересадке собственной кожи и кожи из пробирки.

"Кожу для обеих рук и правого предплечья взяли из других мест. То есть здоровую кожу извлекли оттуда, где она была, и приживили на обожжённых участках тела. В данном случае - на кистях обеих рук и правом плече. Тут кожа более эластичная. То есть её легко прищипнуть и удерживать. А выращенная как будто твёрже и жёстче", - рассказывает мужчина.

В клинике в Севилье с официального разрешения властей начали проводить дермопластику с применением искусственного эпидермиса. По словам хирурга ожогового отделения, это уже не эксперимент, а обычная практика. Она распространяется на взрослых пациентов с ожогами 60-90% поверхности тела и детей, у которых поражено от 30% кожного покрова.

Дэвид Родригес, хирург ожогового отделения: "Кератиноциты выращивают уже лет тридцать, не так ли? Мы получили "зелёный свет" на их использование от Испанского агентства по контролю за лекарственными средствами. Ведь известно, что это эффективная терапия, поэтому нам её разрешили. И это больше не эксперимент, а лишь один из методов лечения".

Местные специалисты с кожей из пробирки работают давно и знают о её преимуществах.

Кармен Фернандес, медсестра ожогового отделения: "Главное и то, что мы всегда должны учитывать при уходе за больными, - это риск заражения, поскольку пациенты, у которых поражён кожный покров, очень восприимчивы к любой инфекции".

Хави Гарсия, журналист Euronews: "Всего к сегодняшнему дню было выращено 12 квадратных метров кожного покрова. Его использовали при лечении пациентов ожогового отделения больницы Вирхен-дель-Росио. В общей сложности лечение прошли 18 человек".

Но появлению кожи из пробирки предшествовали многие годы лабораторных исследований. В Испании ими руководил учёный и профессор Гранадского университета Антонио Кампос.

"Мы были сосредоточены на изучении под микроскопом естественных тканей нашего тела. Теперь мы не только наблюдаем за ними, чтобы лучше понять человеческое тело, но и создаём их в лаборатории для лечения. Это кардинальное изменение, которым мы очень дорожим", - рассказывает он.

По словам учёных, эпидермис выращивают с учётом конкретных особенностей каждого пациента с тем, чтобы новые клетки быстро приживались, и восстановление не было долгим.