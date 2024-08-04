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Германия и Филиппины намерены как можно скорее заключить оборонное соглашение

Министр обороны Германии Борис Писториус и его филиппинский коллега Жилберто Теодоро-младшим в Маниле при обсуждении оборонного соглашения, 4 августа 2024 г.
Министр обороны Германии Борис Писториус и его филиппинский коллега Жилберто Теодоро-младшим в Маниле при обсуждении оборонного соглашения, 4 августа 2024 г. Авторское право Joeal Calupitan/The AP
Авторское право Joeal Calupitan/The AP
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Германия и Филиппины договорились как можно скорее заключить оборонное соглашение, позволяющее проводить совместные военные учения. Сделка также позволит Берлину продавать оружие для устранения угроз безопасности, в том числе "растущей агрессии КНР в Южно-Китайском море", уточнили в Маниле.

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Германия и Филиппины договорились в воскресенье как можно скорее заключить оборонное соглашение, позволяющее проводить совместные военные учения. Сделка также позволит Берлину продавать оружие для устранения угроз безопасности, в том числе "растущей агрессии КНР в Южно-Китайском море", как заявил его филиппинский коллега Жилберто Теодоро.

По словам главы министерства обороны Филиппин, Китай - “единственная причина напряженности” и конфликтов в спорных водах, поскольку давно претендует на большую часть этого морского пути, ключевого маршрута мировой торговли и безопасности.

Мы должны способствовать деэскалации. Это возможно только в том случае, если мы сохраним все каналы связи, в том числе с Китаем. Участвуя в развертывании сил в Индо-Тихоокеанском регионе, мы поддерживаем международный порядок, основанный на правилах
Борис Писториус
министр обороны Германии

Министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро уточнил, что предлагаемое соглашение о сотрудничестве может быть заключено уже в этом году, учитывая текущие проблемы в области безопасности. Оба министра подчеркнули необходимость активизировать дипломатические усилия в соответствии с Уставом ООН для достижения “справедливого и прочного мира”.

Не упоминая Китай, Писториус и Теодоро выразили в совместном заявлении свое решительное несогласие с “любыми односторонними попытками выдвижения экспансионистских претензий, особенно с помощью силы или принуждения”. Они также “подтвердили твёрдую приверженность свободе судоходства и полётов, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву". Филиппины и их давний союзник по договору, Соединенные Штаты, обвиняют Китай в подрыве этих международных принципов враждебными действиями, включая использование мощных средств связи.

Пекин обвинил Вашингтон в том, что тот провоцирует беспорядки и угрожает стабильности в регионе, наращивая присутствие американских вооруженных сил, военных кораблей и реактивных самолетов и сотрудничая с такими странами, как Филиппины, в попытке сдержать рост Китая.

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