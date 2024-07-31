Посол КНР вызван в МИД ФРГ в связи с кибератакой 2021 года

By euronews

"Эта серьезная кибератака демонстрирует, насколько велика опасность подобных действий КНР против Германии", - говорится в заявлении министра внутренних дел Нэнси Фезер.

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Согласно итогам проведенного в ФРГ расследования, "государственные органы Китая" несут ответственность за кибератаку на немецкое Федеральное ведомство картографии и геодезии в 2021 году.

Китайского посла в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел, где ему был заявлен первый за последние десятилетия официальный протест.

Пресс-секретарь немецкого министерства Себастьян Фишер отметил, что правительство Германии располагает "достоверной информацией от разведывательных служб" об источнике атаки против ведомства, которая, по его словам, была осуществлена "с целью шпионажа".

Китайская угроза

"Эта серьезная кибератака на федеральный орган власти демонстрирует, насколько велика опасность подобных действий КНР против ФРГ", - говорится в заявлении министра внутренних дел Нэнси Фезер. "Мы призываем Китай воздерживаться от подобных кибератак. Такие нападения угрожают цифровому суверенитету Германии и Европы", - подчеркнула Фезер.

В немецком МИД не уточнили, кто именно в Китае несет за ответственность кибератаку.

В предыдущий раз китайский посол был вызван в Министерство иностранных дел Германии в 1989 году после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь.

Напряженность в отношениях Берлина и Пекина

Вышеупомянутая кибератака - не единственный случай, отражающий растущую напряженность в отношениях Берлина и Пекина в связи с потенциальными рисками для безопасности европейской страны.

В апреле в Германии были арестованы три человека по подозрению в шпионаже в пользу КНР и организации передачи информации об "инновационных технологиях, пригодных для использования в военных целях". Подозревают в шпионской деятельности в пользу Китая и помощника одного из немецких евродепутатов, арестованного по схожему подозрению.

Три недели назад Германия объявила, что с 2026 года в два этапа запретит использование компонентов китайских компаний Huawei и ZTE в сетях 5G в стране.

Стратегия в отношениях с Китаем

В прошлом году правительство канцлера Олафа Шольца разработало стратегию отношений с Китаем, в которой говорится о "системном соперничестве" с азиатской державой и необходимости снизить риски экономической зависимости.

В то же время Берлин подчеркивает свое желание сотрудничать с Пекином в решении таких проблем, как изменение климата, и поддерживать торговые отношения. Эта стратегия подверглась критике со стороны Пекина.

Относительно кибератки 2021 года в МИД ФРГ добавили, что часть сети картографического ведомства была взломана, но никаких вредоносных программ обнаружено не было. Злоумышленников успешно удалили из сети и позже приняли меры по повышению информационной безопасности.