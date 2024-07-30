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Авиакомпании отменяют рейсы в Ливан из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право Hassan Ammar/AP
Авторское право Hassan Ammar/AP
By Euronews
Опубликовано
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Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Ливан из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Национальный авиаперевозчик страны Middle East Airlines объявил о внесении изменений в расписание полётов, объяснив это "страховыми рисками".

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Авиакомпании отменяют рейсы в Ливан в связи с эскалацией напряженности между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах".

В Ливане опасаются ответного удара Израиля после того, как на контролируемых Тель-Авивом Голанских высотах погибли 12 детей и подростков, игравших на футбольном поле.

Израиль обвинил в нападении "Хезболлах", однако руководители движения отрицают причастность к этому авиаудару.

Авиакомпании Lufthansa, Swiss и Eurowings приостановили полеты в аэропорт Бейрута до 5 августа включительно. Отменила несколько своих рейсов Air France, другие авиакомпании изменили расписание полетов.

Однако все это не пугает некоторых путешественников.

"Что касается угроз, то они никак не повлияли на мое решение приехать в Ливан. И даже если будут угрозы, мы все равно приедем в Ливан, особенно на юг", - сказал в беседе с журналистами ливанский студент Хади Шаркави, учащийся в Италии.

"Это нормально, что в социальных сетях появляются новости об отмененных рейсах. Есть и те, которые были задержаны, но ситуация здесь вполне нормальная", - поделился впечатлениями еще один прибывший из Италии ливанец Али Шахими.

В руководстве национальной авиакомпании Ливанской Республики Middle East Airlines высказывают опасения по поводу возможного обострения конфликта.

"Ближневосточные авиалинии" объявили об изменениях в расписании полетов, сославшись на то, что сбои связаны со "страховыми рисками".

Ранее несколько стран, включая Германию, Великобританию, Францию и США, призвали своих граждан срочно покинуть территорию Ливана.

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