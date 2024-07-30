Страны Запада призывают своих граждан покинуть Ливан

By Euronews и AP & EBU

В заявлении МИД ФРГ говорится, что "дальнейшая эскалация может привести к полной приостановке воздушного сообщения".

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Германия срочно попросила своих граждан покинуть Ливан на фоне опасений масштабного военного ответа Израиля на ракетный обстрел Голанских высот.

"Нельзя исключать дальнейшей эскалации ситуации и расширения конфликта", - говорится в заявлении МИД Германии, - "Это касается, в частности, южных районов Ливана, включая южные городские районы Бейрута. Дальнейшая эскалация также может привести к полной приостановке воздушного сообщения из аэропорта имени Рафика Харири. Покинуть Ливан по воздуху будет уже невозможно".

Ранее такие же предупреждения выпустили Великобритании, Франции и США.

В понедельник Израиль продолжил наносить по югу Ливана. В городе Шакра погибли два человека, еще трое получили ранения.

Белый дом заявляет, что Израиль имеет полное право ответить на удар "Хезболлах" по Голанским высотам, но призывает к сдержанности на фоне роста напряженности на израильско-ливанской границе.

"По нашему мнению, нет никаких причин, по которым это должно привести к какой-то резкой эскалации", — заявил в понедельник представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. "Еще есть время и место для дипломатии".

В "Хезболлах" заявили, что начали перемещать высокоточные управляемые ракеты, но не хотят полномасштабной войны с Израилем. У радикальной шиитской группировки гораздо более высокая огневая мощь, чем у ХАМАС, и аналитики говорят, что разжигание войны на севере Израиля, пока продолжаются боевые действия в Газе, перегрузит армию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил место ракетного обстрела в понедельник и заявил, что "ответ придет, и он будет суровым". Некоторые жители деревни друзов, где погибли 12 детей и подростков выразили протест, отбросив его венок и заявив, что трагедию нельзя использовать в политических целях.