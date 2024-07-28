12 человек погибли в результате ракетного удара по футбольному полю на Голанских высотах, Израиль обвинил "Хезболлах" и ударил по Ливану

By Euronews

Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну

РЕКЛАМА

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Как сообщила пресс-служба израильской армии, были атакованы цели как на юге страны, так и в глубине Ливана. Среди пораженных объектов - "схроны с оружием и террористическая инфраструктура".

Эти удары стали ответом на обстрел накануне футбольного поля на контролируемых Израилем Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек, включая детей. Израильская армия заявила, что за ним стоит "Хезболлах".

Удар, ставший самым смертоносным нападением на Израиль с момента начала боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС в октябре, вызвал опасения по поводу более масштабного конфликта в регионе.

Поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" заявила, что нанесла удар по военной базе на Голанских высотах в отместку за израильские атаки на деревню в Ливане, но отрицает свою причастность к удару по футбольному полю.

"Исламское сопротивление не имеет абсолютно никакого отношения к этому инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения на этот счет", - говорится в письменном заявлении группировки.

Однако израильские военные заявили, что, согласно имеющимся в их распоряжении разведданным, ракетный пуск был осуществлен "Хезболлах".

"Террористическая организация "Хезболлах" стоит за ракетным обстрелом футбольного поля в Мадждаль-Шамсе, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, включая детей", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с официальным визитом в США, заявил, что досрочно возвращается домой, и пообещал нанести ответный удар.

"Хезболлах" заплатит большую цену, такую, какую до сих пор не платил", - сказал он в телефонном разговоре с лидером друзской общины в Израиле.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил о возможности начала полномасштабной войны: "Мы стоим перед лицом тотальной войны".

Медики оказывают помощь молодому человеку через несколько минут после ракетного обстрела футбольного поля в Мадждаль-Шамсе Hassan Shams/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израиль захватил Голанские высоты у Сирии во время войны 1967 года, а в 1981 году, территория была аннексирована.

В основном там проживают арабоязычные друзы, которым при аннексии было предложено израильское гражданство, но большинство из них отказалось.

На Голанских высотах живут около 25 000 друзов.

С начала войны в Газе Израиль и "Хезболлах" практически ежедневно обмениваются ударами.

В последние недели перестрелки вдоль ливано-израильской границы усилились.

С начала октября в результате израильских авиаударов в Ливане погибли более 450 человек, в основном члены "Хезболлах", а также около 90 мирных жителей. С израильской стороны погиб 21 солдат и 13 гражданских лиц.