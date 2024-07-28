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12 человек погибли в результате ракетного удара по футбольному полю на Голанских высотах, Израиль обвинил "Хезболлах" и ударил по Ливану

Жители спешат на помощь раненым детям через несколько минут после ракетного обстрела футбольного поля на Голанских высотах
Жители спешат на помощь раненым детям через несколько минут после ракетного обстрела футбольного поля на Голанских высотах Авторское право Hassan Shams/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Hassan Shams/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну

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ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Как сообщила пресс-служба израильской армии, были атакованы цели как на юге страны, так и в глубине Ливана. Среди пораженных объектов - "схроны с оружием и террористическая инфраструктура".

Эти удары стали ответом на обстрел накануне футбольного поля на контролируемых Израилем Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек, включая детей. Израильская армия заявила, что за ним стоит "Хезболлах".

Удар, ставший самым смертоносным нападением на Израиль с момента начала боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС в октябре, вызвал опасения по поводу более масштабного конфликта в регионе.

Поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" заявила, что нанесла удар по военной базе на Голанских высотах в отместку за израильские атаки на деревню в Ливане, но отрицает свою причастность к удару по футбольному полю.

"Исламское сопротивление не имеет абсолютно никакого отношения к этому инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения на этот счет", - говорится в письменном заявлении группировки.

Однако израильские военные заявили, что, согласно имеющимся в их распоряжении разведданным, ракетный пуск был осуществлен "Хезболлах".

"Террористическая организация "Хезболлах" стоит за ракетным обстрелом футбольного поля в Мадждаль-Шамсе, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, включая детей", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с официальным визитом в США, заявил, что досрочно возвращается домой, и пообещал нанести ответный удар.

"Хезболлах" заплатит большую цену, такую, какую до сих пор не платил", - сказал он в телефонном разговоре с лидером друзской общины в Израиле.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил о возможности начала полномасштабной войны: "Мы стоим перед лицом тотальной войны".

Медики оказывают помощь молодому человеку через несколько минут после ракетного обстрела футбольного поля в Мадждаль-Шамсе
Медики оказывают помощь молодому человеку через несколько минут после ракетного обстрела футбольного поля в Мадждаль-ШамсеHassan Shams/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израиль захватил Голанские высоты у Сирии во время войны 1967 года, а в 1981 году, территория была аннексирована.

В основном там проживают арабоязычные друзы, которым при аннексии было предложено израильское гражданство, но большинство из них отказалось.

На Голанских высотах живут около 25 000 друзов.

С начала войны в Газе Израиль и "Хезболлах" практически ежедневно обмениваются ударами.

В последние недели перестрелки вдоль ливано-израильской границы усилились.

С начала октября в результате израильских авиаударов в Ливане погибли более 450 человек, в основном члены "Хезболлах", а также около 90 мирных жителей. С израильской стороны погиб 21 солдат и 13 гражданских лиц.

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