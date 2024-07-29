Румыния: выпуск первых пилотов F-16 к службе готов

By Mihaela Barbu

Первые пилоты F-16, прошедшие подготовку в учебном центре Fetești в Румынии, завершили обучение и получили звание "готов к выполнению миссии".

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Первые пилоты F-16, прошедшие подготовку в учебном центре Фетешти, завершили курсы и получили статус "готов к выполнению миссии". Речь идет о 7 румынских пилотах, которые начали обучение в ноябре прошлого года, когда центр был введен в эксплуатацию. Церемония вручения дипломов прошла на авиабазе Борча, в ходе которой были организованы демонстрационные полеты F-16.

"Голливуд" - один из первых 7 пилотов ВВС Румынии, прошедших обучение в Европейском учебном центре в Фетешти. За 7 лет эксплуатации самолетов МиГ-21 LanceR он налетал около 500 часов и нуждался в обучении для перехода на F-16.

"Переход на F-16, как говорили мои инструкторы, довольно сложен, но мы справились с ним блестяще, по крайней мере, на наш взгляд. Миг-21, как вы знаете, является самолетом восточного происхождения, и философия полета на самолете западного происхождения немного отличается. Однако мы на Миг-21 всегда летали по стандартам НАТО. Таким образом, для нас переход был, вероятно, намного проще, чем для пилотов других стран", - говорит "Голливуд"

Выпускники приступят к эксплуатации самолетов в составе своих эскадрилий. Пилоты прошли теоретические занятия, потренировались на тренажере и в январе приступили к полетам с инструкторами. Затем последовали одиночные полеты, во время которых они имитировали все виды боевых действий.

"Мы очень гордимся ими. Курсанты прошли самую сложную программу, которая требуется от военного летчика. А многоцелевой самолет делает эту подготовку самой сложной из всех, которые мы проводили до сих пор. Все курсанты имитировали боевые действия как с самолетами F-18 Hornet, так и с Typhoon. Итак, перед вами группа пилотов истребителей, которым предстоит войти в строй, защищать суверенитет Румынии и быть отличными партнерами по НАТО", - сказал Визард, инструктор, работающий по контракту с компанией Lockheed Martin.

"Румынские курсанты быстро прошли более 200 часов теоретической подготовки, более 500 часов тренировок на тренажерах и более 400 часов полетов. Теперь они полностью готовы к выполнению всех типов миссий", - заявил Габриэль Никушор Ангхел, советник министра обороны.

"Во время этого курса пилоты научились не только управлять современным истребителем, но и использовать командный интеллект при выполнении современной тактики полетов "воздух-воздух" и "воздух-земля", - заявила Кэтлин Кавалек, посол США в Румынии.

В настоящее время Румыния располагает эскадрильей истребителей F-16, с помощью которых военные выполняют задачи воздушной полиции. Они также были подняты с земли для наблюдения во время последних атак России на украинские порты на Дунае. Самолеты имеют радиус действия более 500 километров и постоянно находятся в состоянии боевой готовности для борьбы с угрозами в воздушном пространстве.

Недавно в Румынию были доставлены первые 9 из 32 подержанных самолетов, приобретенных у норвежского правительства, а остальные будут поставлены в ближайший период. Создание в стране Европейского учебного центра позволит ускорить и повысить эффективность подготовки пилотов, которые до сих пор обучались в других странах. Компания Lockheed Martin, производящая самолеты F-16, заключила контракт с инструкторами, Румыния предоставила инфраструктуру, а Нидерланды - 14 самолетов, 7 одноместных и 7 двухместных, для обучения курсантов.

"Сотни истребителей F-16 работают в Европе, этот самолет остается маяком для военных НАТО, поддерживая совместные оборонные миссии Альянса и обеспечивая защиту нашего воздушного пространства", - заявил Фрэнк Сент-Джон, главный операционный директор Lockheed Martin.

Учебный центр в Фетешти может обучать также пилотов F-16, которые хотят перейти на следующий уровень, или военнослужащих, которые никогда не летали на истребителях.