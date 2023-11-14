В Румынии открылся международный центр обучения пилотов F-16

Украинские пилоты также пройдут здесь подготовку. Истребители F-16 могут появиться в Украине не ранее весны 2024 года.

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На военной авиабазе в Фетешти на юго-востоке Румынии открылся международный центр для подготовки пилотов истребителей F-16 из стран НАТО, на которой также пройдут обучение украинские пилоты.

Европейский центр подготовки для F-16 (European F-16 training center-EFTC) — результат сотрудничества Румынии и Нидерландов при поддержке Дании, которая вместе с Нидерландами является страной-координатором Международной коалиции F-16. Центр открыт в партнерстве с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

На прошлой неделе Нидерланды направили сюда пять самолетов F-16. Ожидается, что в ближайшее время прибудут еще 13. Румыния также намерена в ближайшем будущем получить еще 32 самолета F-16 из Норвегии, для эксплуатации которых потребуются подготовленные пилоты.

Компания Lockheed Martin предоставит инструкторов и обслуживание.

"Будь то Украина или любая другая страна, это место, куда они смогут приехать, подключиться и затем пройти эффективную подготовку, чтобы вернуться обратно. затем пройти эффективную подготовку, чтобы иметь возможность вернуться обратно", — заявил официальный представитель Lockheed Martin Орландо Мартинс.

Украина рассматривает военные самолеты американского производства как ключевую часть своей контрнаступательной стратегии против российской военной агрессии

В новом центре сначала пройдут обучение пилоты из Румынии.

В конце октября а Пентагоне заявили, что первые F-16 могут появиться в Украине не раньше весны 2024 года.

Во вторник министры обороны стран ЕС собрались в Брюсселе для обсуждения поставок артиллерийских снарядов Украине.