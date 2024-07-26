Открытие ОИ-2024: праздник, волнение и напряжение

До церемонии открытия Олимпиады остались считанные часы. Тысячи путешествующих вынуждены проводить их в залах ожидания. Движение поездов в стране почти полностью парализовано из-за поджогов на крупных ж/д линиях. Репортаж Euronews.

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София Хаценкова, корреспондент Euronews

"Церемония открытия Олимпийских игр в Париже начнётся в пятницу вечером в 19:30 по местному времени. Ожидается, что около 300 000 зрителей посетят масштабное мероприятие на берегу Сены. Сегодня вечером ожидается небольшой дождь, но организаторы заверили нас, что готовы к любому сценарию. В городе и правда очень оживлённо, царит атмосфера праздника, но чувствуется и напряжение. Сейчас я стою у одного из главных железнодорожных вокзалов Парижа, у Монпарнаса, где тысячи пассажиров застряли с утра после того, как злоумышленники совершили поджог в нескольких местах на скоростных ж/д линиях. Задержки и отмены поездов ожидаются до конца выходных".

Пожары на трёх крупных линиях, связывающих столицу с Востоком, Западом и Севером страны, стали результатом "злонамеренных и спланированных действий", от которых пострадали примерно 800 тысяч пассажиров, заявили власти. Только в направлении Атлантики аннулировали две трети рейсов. Многим путешествующим пришлось пересесть на автобусы. Количество бронирований автобусных поездок увеличилось на 20%. Те поезда, что не отменили, совершают объезд, это добавляет несколько часов пути.

Коллапс на французских железных дорогах коснулся и атлетов, которые должны были прибыть на церемонию на четырёх поездах. Официальные лица пообещали, что все делегации прибудут в столицу вовремя.

Мэр Парижа Анн Идальго заверила, что произошедшее "не отразится на ходе церемония открытия Олимпиады", поскольку столичная транспортная сеть не затронута.