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Страны ЕС пока не откликнулись на просьбы о гендерном паритете при выдвижении кандидатов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выходит на сцену во время церемонии открытия конференции по восстановлению в Берлине, Германия, 11 июня 2024 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выходит на сцену во время церемонии открытия конференции по восстановлению в Берлине, Германия, 11 июня 2024 года. Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn Jones
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По мере того как из столиц ЕС поступает информация о кандидатах на должность еврокомиссаров, план фон дер Ляйен по обеспечению гендерного паритета сталкивается с первыми проблемами.

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Требование Урсулы фон дер Ляйен к странам ЕС выдвинуть две кандидатуры - одну мужскую и одну женскую - для участия в конкурсе на место в ее новой команде осталось без внимания в столицах.

Хотя у стран-членов ЕС есть время до 30 августа, чтобы предложить кандидатов в еврокомиссары на следующий пятилетний срок, ни одна страна пока не выразила готовности выдвинуть двух кандидатов обоих полов в соответствии с просьбой фон дер Ляйен.

"Я хочу выбрать наиболее подготовленных кандидатов, которые разделяют европейские обязательства. Я снова буду стремиться к тому, чтобы за столом коллегии было равное количество мужчин и женщин", - сказала фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге после своего переизбрания на прошлой неделе.

Председатель Комиссии оформила свое требование письмом, направленным правительствам стран ЕС в четверг утром, в нем четко изложен план фон дер Ляйен по достижению баланса между представителями обоих полов.

Девять стран-членов ЕС уже подтвердили своих кандидатов, которые должны будут пройти собеседование с фон дер Ляйен в середине августа, а затем пройти голосование в комитетах Европейского парламента, прежде чем они смогут получить место в новой "коллегии" комиссаров.

Из этих девяти стран шесть государств-членов выдвинули новых кандидатов, но ни одно из них не выполнило просьбу фон дер Ляйен.

Оставшиеся три страны - Латвия, Нидерланды и Словакия - решили перевыдвинуть своих прежних комиссаров, поэтому от них не требуется выдвигать мужчину и женщину.

На этой неделе в Ирландии Саймон Харрис заявил журналистам, что выставит только бывшего министра финансов Майкла Макграта, несмотря на то, что к гендерному паритету он относится "очень серьезно".

Харрис сказал, что Дублин "не так легко отправляет своего министра финансов в Брюссель", а это значит, что правительство может не захотеть предложить другую кандидатуру женщины, чтобы составить конкуренцию тяжеловесу Макграту.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала присоединился к Харрису в выдвижении только одного кандидата-мужчины в четверг, когда он подтвердил, что его правительство выбрало министра промышленности и торговли Юзефа Сикелу для участия в конкурсе на место в исполнительной власти ЕС.

Хорватия также выдвинула единственного кандидата-мужчину, а Финляндия, Испания и Швеция - только женщину.

"Я думаю, что просьба председателя ЕК была ясна государствам-членам - она стремится к тому, чтобы за столом коллегии было равное количество мужчин и женщин, и по этой причине она выдвигает две кандидатуры", - заявили в четверг представитель Европейской комиссии.

"Разумеется, она проведет собеседования и выберет кандидата, исходя из его достоинств", - добавила пресс-секретарь. "Думаю, совершенно ясно, к чему она стремится".

В уходящей комиссии фон дер Ляйен был гендерный баланс: 13 женщин и 14 мужчин.

Фон дер Ляйен - первая женщина, возглавившая исполнительный орган ЕС. Она пообещала разработать "Дорожную карту по правам женщин" во время своего второго срока, чтобы ликвидировать гендерный разрыв в оплате труда и пенсионном обеспечении, решить проблему насилия в отношении женщин и совместить заботу и карьеру.

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