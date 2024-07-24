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Председатель Еврокомиссии под давлением крайне правых

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Isabel Marques da Silva
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Составить список еврокомиссаров во второй раз председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен может быть сложнее, поскольку ультраконсервативные правительства требуют сильных портфелей.

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Заручившись поддержкой Европарламента, Урсула фон дер Ляйен проходит новый нелёгкий этап. При выборе членов следующей Европейской комиссии переизбранный её председатель столкнулась с давлением со стороны ультраконсервативных правительств. Италия, Чехия и Венгрия заявили, что им нужны сильные портфели.

"На этот раз собрать комиссию будет сложнее, потому что еврокомиссары, которых Урсула фон дер Ляйен получит от стран-членов, будут гораздо более разнообразными по политическим взглядам, чем в прошлом, среди них будет много евроскептиков", - пояснил в интервью Euronews Йоханнес Грёбель, политический аналитик Центра европейской политики.

Ультраконсервативные правительства Италии и Чехии уже заявили, что хотят, чтобы у комиссаров, которых они выдвинут, были важные портфели. О своих претензиях на сильный портфель, желательно экоомический, заявил и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Этим они хотят подчеркнуть свою убежденность в том, что успехи партий этой идеологии на европейских выборах должны быть отражены в составе новой исполнительной власти Европейского союза (ЕС). Эти требования также являются реакцией на так называемый санитарный кордон традиционных и проевропейских партий против крайне правых, который сработал при выборе лидеров институтов: правоцентрист Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии, социалист Антониу Кошта стал председателем Европейского совета, а либерал Кайя Каллас - главой дипломатии ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также воспользовался своими хорошими результатами и даже стал движущей силой новой праворадикальной группы в Европарламенте - "Патриоты за Европу". Орбан еще не объявил, оставит ли он на своем посту Оливера Вархели, еврокомиссара по расширению и соседству, или же выдвинет другую кандидатуру.

Однако это давление не будет исходить от ультраправой коалиции в Нидерландах, которая хочет сохранить Вопке Хёкстру, выбранного бывшим либеральным премьер-министром Марке Рютте. Во вторник Хёекстра, комиссар по вопросам климата, поблагодарил нынешнее правительство во главе с Диком Схоофом за вновь оказанное доверие, опубликовав сообщение в социальной сети X.

Европейский парламент проверит кандидатов

Как и в 2019 году, Урсула фон дер Ляйен просит всех лидеров предлагать кандидатов как мужчин, так и женщин, чтобы обеспечить гендерный баланс в окончательном составе Комиссии.

Однако всем придется пройти через слушания в Европарламенте, который должен оценить их опыт и навыки, что может оказаться непростой задачей.

София Руссак, научный сотрудник Центра исследований европейской политики, в интервью Euronews пояснила:

"Европарламент пригласит всех кандидатов в комиссары в свои комитеты и задаст множество вопросов, чтобы проверить, подходят ли они на эту роль".

"В конце концов, за весь состав коллегии комиссаров придется голосовать на пленарном заседании Европарламента, а это требует времени, поскольку парламент также попытается "немного поиграть мускулами", и может отклонить одного или даже нескольких комиссаров", - добавила Руссак.

Девять стран ЕС уже выдвинули своих кандидатов в евродепутаты. Ещё три новых поста будут определены в результате переговоров - евродепуптатов по вопросам обороны, жилищного строительства и отношений со Средиземноморьем.

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