Председатель Еврокомиссии под давлением крайне правых

Составить список еврокомиссаров во второй раз председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен может быть сложнее, поскольку ультраконсервативные правительства требуют сильных портфелей.

РЕКЛАМА

Заручившись поддержкой Европарламента, Урсула фон дер Ляйен проходит новый нелёгкий этап. При выборе членов следующей Европейской комиссии переизбранный её председатель столкнулась с давлением со стороны ультраконсервативных правительств. Италия, Чехия и Венгрия заявили, что им нужны сильные портфели.

"На этот раз собрать комиссию будет сложнее, потому что еврокомиссары, которых Урсула фон дер Ляйен получит от стран-членов, будут гораздо более разнообразными по политическим взглядам, чем в прошлом, среди них будет много евроскептиков", - пояснил в интервью Euronews Йоханнес Грёбель, политический аналитик Центра европейской политики.

Ультраконсервативные правительства Италии и Чехии уже заявили, что хотят, чтобы у комиссаров, которых они выдвинут, были важные портфели. О своих претензиях на сильный портфель, желательно экоомический, заявил и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Этим они хотят подчеркнуть свою убежденность в том, что успехи партий этой идеологии на европейских выборах должны быть отражены в составе новой исполнительной власти Европейского союза (ЕС). Эти требования также являются реакцией на так называемый санитарный кордон традиционных и проевропейских партий против крайне правых, который сработал при выборе лидеров институтов: правоцентрист Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии, социалист Антониу Кошта стал председателем Европейского совета, а либерал Кайя Каллас - главой дипломатии ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также воспользовался своими хорошими результатами и даже стал движущей силой новой праворадикальной группы в Европарламенте - "Патриоты за Европу". Орбан еще не объявил, оставит ли он на своем посту Оливера Вархели, еврокомиссара по расширению и соседству, или же выдвинет другую кандидатуру.

Однако это давление не будет исходить от ультраправой коалиции в Нидерландах, которая хочет сохранить Вопке Хёкстру, выбранного бывшим либеральным премьер-министром Марке Рютте. Во вторник Хёекстра, комиссар по вопросам климата, поблагодарил нынешнее правительство во главе с Диком Схоофом за вновь оказанное доверие, опубликовав сообщение в социальной сети X.

Европейский парламент проверит кандидатов

Как и в 2019 году, Урсула фон дер Ляйен просит всех лидеров предлагать кандидатов как мужчин, так и женщин, чтобы обеспечить гендерный баланс в окончательном составе Комиссии.

Однако всем придется пройти через слушания в Европарламенте, который должен оценить их опыт и навыки, что может оказаться непростой задачей.

София Руссак, научный сотрудник Центра исследований европейской политики, в интервью Euronews пояснила:

"Европарламент пригласит всех кандидатов в комиссары в свои комитеты и задаст множество вопросов, чтобы проверить, подходят ли они на эту роль".

"В конце концов, за весь состав коллегии комиссаров придется голосовать на пленарном заседании Европарламента, а это требует времени, поскольку парламент также попытается "немного поиграть мускулами", и может отклонить одного или даже нескольких комиссаров", - добавила Руссак.

Девять стран ЕС уже выдвинули своих кандидатов в евродепутаты. Ещё три новых поста будут определены в результате переговоров - евродепуптатов по вопросам обороны, жилищного строительства и отношений со Средиземноморьем.