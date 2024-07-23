Неаполь: обрушение балкона в Vela Celeste: 2 погибших

By euronews

Двое погибших и 13 раненых, более 800 человек эвакуированы. Таков драматический расклад после обрушения балкона в Vela Celeste, знаковом здании в районе Скампия в Неаполе. Начато расследование для выяснения причин.

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В результате обрушения соединительной галереи в Вела Челесте, в районе Скампия в Неаполе, погибли 2 человека и 13 получили ранения, из них 7 детей, некоторые в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местная префектура. По данным пожарной бригады, под завалами людей нет.

Обрушение, которое произошло в понедельник вскоре после 22:30, началось на четвёртом этаже и затронуло также галереи нижних этажей.

Префект Неаполя Микеле ди Бари немедленно организовал спасательно-координационный центр (Ccs) и приказал эвакуировать около 800 человек, чтобы проверить устойчивость здания.

"Это была очень тяжелая ночь. Баланс драматический", - говорит Никола Нарделла, президент Восьмого муниципалитета Неаполя, в состав которого входит район Скампия. - Мы эвакуировали около 800 человек. Мы должны держаться", - добавляет он, проведя ночь на месте и помогая спасателям.

È stata una nottata durissima. Il bilancio è drammatico. Ho passato la notte alla vela poi al tavolo prefettizio. Alle 12 30 sarò di nuovo in prefettura. Stiamo spostando 800 persone circa. Bisogna tenere duro. Posted by Nicola Nardella on Monday, July 22, 2024

Жертвами стали 29-летний Роберто Аббруццо, погибший при падении, и 35-летняя Маргарита Делла Раджионе, скончавшаяся по прибытии в больницу. Оба были членами одной семьи. Семь раненых детей в возрасте от 2 до 8 лет с различными переломами и ушибами находятся на лечении в больнице Сантобоно в Неаполе. Остальные пострадавшие, но без угрозы для жизни, находятся в больнице Кардарелли. Это Кармела Руссо, 34 года, Мартина Руссо, 24 года, и Патриция Делла Раджионе, 53 года.

Начато расследование: необходимо обеспечить безопасность объекта

"Мы глубоко опечалены сегодняшней трагедией в Вела Челесте в Скампии. Я лично следил за спасательными операциями и вместе с префектом отправился ночью на место обрушения, чтобы проверить ситуацию и быть вместе с людьми", - сказал мэр Неаполя Гаэтано Манфреди.

Манфреди и Ди Бари провели инспекцию на месте и координировали операции по обеспечению безопасности района и оказанию помощи эвакуированным людям.

Кроме того, префект активировал службы наблюдения и защиты от стрельбы силами полиции. Служба CSS будет продолжать работать, чтобы следить за развитием ситуации.

Тем временем прокуратура Неаполя начала расследование, чтобы выяснить причины обрушения. Среди наиболее вероятных гипотез - обрушение конструкции, однако расследование будет проведено после проверки пожарной службой.

В эти часы поступают многочисленные послания с соболезнованиями и скорбью по погибшим, выраженные лидерами различных партий и политиками.

"Мои соболезнования семьям погибших, а также пожелания близости пострадавшим и их близким. Благодарю пожарную бригаду, которая оперативно вмешалась, и всех, кто участвует в спасательных операциях", - написала в социальных сетях премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Роберта Метсола, недавно переизбранная на пост председателя Европейского парламента, также прокомментировала обрушение, выразив свои соболезнования:

"Мои мысли - с жертвами трагического инцидента в Скампии, их семьями и пострадавшими, многие из которых дети. Я благодарна пожарной бригаде и всем тем, кто пришел на помощь. Будьте сильными. Мы с вами", - пишет она.

"Огромная трагедия в Скампии, которая не оставляет места для слов, должна заставить нас действовать как можно скорее, чтобы перестроить район, сделать его безопасным и восстановить дома для пострадавших семей". Так написала на сайте X вице-редседатель Европейского парламента Пина Письерно.

Эта трагедия высветила проблему ветхого жилого фонда во многих итальянских городах. Эти места необходимо сделать безопасными и ускорить процессы возрождения городов.

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"Сейчас момент скорби для тех, кто потерял родных, и надежды для тех, кто пострадал, начиная с детей, но именно для них я хочу еще раз заявить, что наш проект по реконструкции Веле не остановится, и наши обязательства перед Скампией будут еще сильнее, чем раньше", - добавил мэр Неаполя.

Vela Celeste: символ прошлого Скампии

Здание Vela Celeste, пострадавшее от обрушения, - одно из последних, оставшихся в Скампии после сноса других, вместо которых власти решили предоставить людям более достойное жилье и попытаться стереть отпечаток деградации, который район приобрел за годы своего существования.

Le Vele - это жилой социальный комплекс, состоящий из семи зданий, построенных в период с 1962 по 1975 год в районе Скампия. Проект архитектора Франца Ди Сальво предусматривал создание настоящего "ядра социализации" с общими пространствами, зелеными зонами и коллективными объектами.

Как и предполагалось, проект так и не был завершен, и со временем Веле превратился в место с высоким уровнем преступности и незаконной торговли. Причинами этого стали землетрясение в Ирпинии в 1980 году, которое привело к самозахвату квартир, а также отсутствие государственного надзора и полиции.

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Все это способствовало тому, что район Скампия стал символом упадка и преступности в Неаполе.

Поэтому при поддержке горожан было принято решение о радикальной ревитализации района: в период с 1997 по 2020 год четыре из семи первоначальных строений были снесены. Для остальных было предписано провести редевелопмент.

Затем, 29 августа 2016 года, муниципальное постановление предусматривало снос оставшихся, за исключением Vela Celeste.

В апреле прошлого года администрация Манфреди обнародовала план городского возрождения Веле ди Скампия. План включает в себя перепланировку Вела Селесте, финансируемую в рамках плана Periferie на сумму около 18 миллионов евро.

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Проект включает в себя улучшение общих зон, гаражного этажа и аркад, вертикальных соединений и обновление кровельных поверхностей.

Как заявил город Неаполь при запуске этого плана, Вела Селесте останется единственным символом прошлого района и битв "за искупление, которые вела эта община".