Сицилия осваивает бюджет ЕС и изымает собственность мафии

Италия - главный получатель помощи в рамках плана по восстановлению Европы после пандемии. Но хватит ли пакета в размере почти 200 миллиардов евро для сглаживания разрыва между севером и югом страны? Наш корреспондент побывала на Сицилии. чтобы узнать об этом больше.

Много, но недостаточно...

Средства будут использованы здесь для модернизации инфраструктуры, в основном для завершения начатых проектов – таких, как крупная железнодорожная ветка, соединяющая крупные города региона. Однако специалисты на местах утверждают: для покрытия всех потребностей потребуется большее финансирования

"С одной стороны, здесь не хватает профессионалов для работы с фондами, управления ими, и муниципалитеты должны как-то организоваться. С другой стороны, как выяснилось, выделяемых средств недостаточно, чтобы покрыть все потребности в секторе инфраструктуры, - отмечает министр инфраструктуры региона Сицилия Марко Фальконе. - Если дороги и автомагистрали останутся в стороне, а преобразования коснутся только части железнодорожной сети, то велик риск не достичь поставленной цели".

Мафиозный супермаркет станет центром помощи

Более 230 миллионов евро инвестируются главным образом, в восстановление социального жилья, как здесь, на окраине Катании. Подобные проекты иногда включают в себя и управления недвижимостью, которая конфискована у мафии.

Пример - заброшенный супермаркет, в 80-е годы он принадлежал одному из самых влиятельных в Катании мафиози, из него сделают центр помощи малообеспеченным семьям.

Микеле Кристалди отвечает в муниципалитете Катании за конфискованные активы. "Это символ борьбы с мафией, их собственность будет использована для поддержки многих нуждающихся, проживающих в этом районе, - говорит он. - Здесь преступные организации все еще сильны, они по-прежнему вербуют молодых людей, которые потом тоже становятся преступниками".

Профессор экономики университета Катании Маурицио Казерта считает что возможная нехватка средств на то, чтобы завершить все начатые проекты - лишь часть проблемы. "Вопрос номер один - как превратить эти средства в конкретные результаты. Это требует навыков планирования, четких правил, прозрачности процедур государственного управления, - отмечает Казерта. - А у нас здесь все эти аспекты отсутствуют. Сделать банковский перевод недостаточно, это только отправная точка, мы должны показать ЕС, что справимся с этой задачей".

Похоже, что задача по преодолению экономического кризиса в Южной Италии выйдет далеко за рамки плана поддержки после пандемии.