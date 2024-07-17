В Париже к Олимпиаде разбили военный лагерь

Тысячи французских солдат прибыли в Париж для обеспечения безопасности Летней Олимпиады. Для них в столице за два месяца построили военный лагерь.

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Тысячи французских солдат прибыли будут обеспечивать безопасность во время Летних Олимпийских Игр в Париже. Их разместят в недавно построенном военном лагере "Капрал Ален Мимун", названном так в честь известного французского марафонца, олимпийского чемпиона Игр в Мельбурне.

“Наша задача будет заключаться в охране олимпийских и паралимпийских объектов. Это миссия "Часовой", которую мы очень хорошо знаем и для которой подготовлены, - как резервисты, так и солдаты”, - поясняет военнослужащая.

Лагерь расположен недалеко от Венсенского леса, менее чем в 30 минутах езды от олимпийских объектов с тем, чтобы военные могли в любой момент начать операцию в Париже и пригородах.

Здесь могут разместиться около 4500 солдат. Для них построены дома на сваях. Каждый - рассчитан на проживание 15 человек.

"Мы собираемся обосноваться здесь и останемся в ближайшие два с половиной месяца", - говорит военный.

Лагерь построили за два месяца

Помимо жилых помещений, на военной базе есть медсанчасть и столовая и оперативные центры, где будет вестись наблюдение за тем, как проходит церемония открытия и соревнования. Всё это было построено всего за 65 дней.

"За сорок лет армейской службы я такого ни разу не видел. Это самый большой лагерь, построенный в Париже, со времён Второй мировой войны", - говорит Мишель Берже, начальник лагеря "Капрал Ален Мимун".

Ожидается, что в ближайшие недели олимпийские объекты в Париже и других городах посетят 15 миллионов человек.