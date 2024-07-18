Пожар в Ницце — подозревают поджог

By Euronews

Очевидцы говорят, что видели неизвестных со скрытыми лицами

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7 человек, в том числе трое детей, стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Ницце на юге Франции. Ещё троих обитателей загоревшейся квартиры пожарным удалось спасти. Более 30 жильцов дома эвакуированы.

На место трагедии прибыли премьер-министр Франции и глава МВД. По данным расследования, пожар начался на втором этаже и распространился наверх по трубам. Следователи возбудили дело по факту поджога: сообщается, что записи камер видеонаблюдения зафиксировали троих людей со скрытыми лицами. О них же сообщали и очевидцы.