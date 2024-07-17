10 лет назад над Украиной был сбит Boeing-777 "Малайзийских авиалиний"

By Euronews

Большинство из 298 погибших были гражданами Нидерландов, Австралии и Малайзии. По данным следствия, самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук", который был доставлен в Украину из России. Кремль свою причастность к авиакатастрофе отрицает.

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17 июля исполнилось 10 лет со дня катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

В Нидерландах, Австралии и на месте крушения в селе Грабово в Донецкой области в этот день прошли акции памяти погибших.

Самолет Boeing 777, на борту которого находились 298 пассажиров и членов экипажа, был сбит в небе над Украиной.

Эксперты Объединенной следственной группы (JIT) позже пришли к выводу, что "Боинг" сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", находившегося на территории, подконтрольной пророссийским силам.

ЗРК "Бук", по версии следствия, доставили в Украину из России, и вскоре после авиакатастрофы вывезли обратно.

"Сочувствую. Больно. Мне жаль людей. Пусть Бог накажет тех, кто это сделал", - сказала пришедшая на акцию памяти в Грабово местная жительница Наталья Петрова.

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал виновными и заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина и его подчиненных - Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Россия отрицает свою причастность к авиакатастрофе, а приговор суда в Гааге назвала "политически мотивированным".