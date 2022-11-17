Суд в Нидерландах признал виновными Гиркина, Дубинского и Харченко в крушении малайзийского "Боинга"

Оглашая решение, председательствовавший судья Хендрик Стейнхёйс подчеркнул "особый характер" этого уголовного дела.

Обвиняемые — трое граждан РФ и гражданин Украины — не присутствовали на судебном процессе. Все четверо были объявлены в международный розыск.

Виновными в крушении малайзийского "Боинга" были признаны полковник запаса ФСБ РФ Игорь Гиркин, старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и гражданин Украины, командир разведподразделения самопровозглашённой ДНР Леонид Харченко. Они приговорены заочно к пожизненному заключению.

Суд снял обвинения с подполковника запаса ВДВ РФ Олега Пулатова за недостаточностью улик.

Суд в Гааге счел, что самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса "Бук", запущенной с поля недалеко от поселка Первомайский. Это подтверждается спутниковыми снимками, фотосвидетельствами, показаниями свидетеля, перехваченными записями разговоров и вещественными доказательствами, отметил судья.

Слушания по делу MH17 завершились в начале июня. Международная следственная группа установила, что подозреваемые причастны к доставке зенитной установки "Бук" в Украину с территории РФ и координации действий. Нидерландская прокуратура требовала пожизненного заключения для всех обвиняемых.

Суд также постановил выплатить в полном объеме компенсации семьям погибших пассажиров.

За оглашением приговора можно было следить в прямом эфире. Трансляция велась на нидерландском, английском и русском языках на веб-сайте суда по крушению MH17.

Позиция России в деле о крушении MH17

Россия изучит решение нидерландского суда по MH17, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Будем изучать это решение. Во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем готовы это прокомментировать", - цитирует заявление Нечаева на брифинге в Москве ТАСС.

Ранее официальные представители РФ заявляли, что Россия была отстранена от полноценного участия в работе Совместной следственной группы и отрицали причастность к крушению. В МИД РФ выводы Объединенной следственной группы сочли "абсолютно голословными".

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - отмечалось в заявлении, опубликованном МИД РФ летом 2019 года.

Крушение пассажирского самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом Амстердам - Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Согласно основной версии, самолет был сбит ракетой "земля-воздух". В Совместную группу по расследованию катастрофы вошли представители пяти стран: Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины.