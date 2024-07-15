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Сборная Испании привезла кубок Европы в Мадрид

Сборная Испании с кубком чемпионов Европы
Сборная Испании с кубком чемпионов Европы Авторское право Frank Augstein/AP
Авторское право Frank Augstein/AP
By Euronews
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Испанская сборная, обыгравшая в финале чемпионата Европы команду Англии, вернулась на родину с главным футбольным трофеем континента.

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Сборная Испании по футболу вернулась на родину, где продолжит праздновать победу на чемпионате Европы.

В воскресенье в Берлине испанская команда обыграла в финале англичан со счетом 2:1.

После приземления в Мадриде капитан сборной Альваро Мората поднял над головой главный европейский футбольный трофей на трапе самолета.

В испанской столице чемпионов Европы ожидают встречи с королевской семьей, премьер-министром Педро Санчесом и торжественное шествие по улицам Мадрида в окружении счастливых болельщиков.

Сборная Испании выиграла на Евро-2024 все семь матчей и забила рекордные в истории европейских чемпионатов 15 мячей в ворота соперников.

На пути к золотым наградам испанцы победили других фаворитов турнира - сборные Германии, Франции и Италии.

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