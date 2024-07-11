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Путь Украины в НАТО: интервью Ольги Стефанишиной Euronews

Митинг с требованием принять Украину в НАТО
Митинг с требованием принять Украину в НАТО Авторское право Noah Berger/AP
Авторское право Noah Berger/AP
By Shona MurrayEuronews
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"Путь Украины в НАТО необратим", - заявили на саммите альянса в Вашингтоне. Но для членства этого недостаточно. В Киеве надеются, что окончательное решение не заставит себя долго ждать. Интервью вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной нашему телеканалу.

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Союзники по НАТО подтвердили свою непоколебимую солидарность с народом Украины и заявили, что страна находится на "необратимом пути к членству в альянсе". Но приглашения присоединиться к НАТО Киев пока не получил, несмотря на то, что это одна из самых надежных гарантий украинской безопасности. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью Euronews высказала своё мнение: она считает, что траектория движения ее страны ясна.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина:

- К этому моменту у нас была очень долгая дискуссия, и не было единства по этому вопросу. Но я думаю, что мы услышим очень сильный сигнал о членстве – это не подлежит обсуждению. И я надеюсь, что лидеры, после того как решение будет принято сегодня и завтра, действительно громко дадут знать России о том, что об членство в НАТО для Украины необратимо. И это очень четкий сигнал тем, кто думал, что это может быть предметом торга.

Шона Мюррей, Euronews:

- Проблема в том, что заявление о необратимости не является юридическим документом. Всё ещё можнро повернуть вспять и отменить в любой момент. И получается, что на данный момент или к концу саммита Украина совсем не приблизилась к членству.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина:

- Его можно было бы отменить, но для этого потребуется согласие всех 32 стран.

Шона Мюррей, Euronews:

- Удовлетворены ли вы тем. что по итогам этого саммита Украина будет иметь все необходимое для защиты своего народа от нападений на больницы, которые мы наблюдали в начале этой недели?

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина:

- Конечно, нам нужно гораздо больше, гораздо больше. И пока в Украине умирают люди, мы никогда не сможем полностью подготовиться. Но я думаю, что вопрос не в Украине. Я уверена, что в тот момент, когда на украинской земле не останется ни одного российского солдата, именно в тот момент мы сможем сказать, что наш народ в безопасности.

Шона Мюррей, Euronews:

- Имеет место вопрос об ограничениях на применение оружия на территории России. Это как-то решилось?

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина:

- Что ж, сегодня президент провёл встречи с ключевыми странами и имел возможность обсудить разрешение Украине на уничтожение российской инфраструктуры, обеспечивающей запуск ракет, а также военного потенциала, позволяющего осуществлять эти атаки. Итак, это были встречи с Великобританией, с Германией и двухпартийная встреча в конгрессе США.

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Итак, после этих встреч завтра состоится встреча президента Украины и президента Байдена. И это будет один из вопросов, которые будут обсуждаться.

Шона Мюррей, Euronews:

- А у вас есть что-нибудь? Будет ли снижение ограничений для Украины?

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина:

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- Я уверена, что мы находимся на пути к этому решению, но мы не можем точно спрогнозировать ситуацию на ближайшие месяц

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