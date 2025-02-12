Угроза ядерного конфликта, война в Украине, новый президент США. Может ли 2025 год принести мир?

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Euronews:

- Весь 2024 год характеризовался угрозой ядерного конфликта между НАТО и Россией. Глобальные расходы на ядерное оружие в 2023 году выросли на 13 % и достигли рекордного уровня в 91,4 миллиарда долларов. После начала войны в Украине двусторонний диалог США с Россией по вопросам стратегической стабильности приостановлен. Но недавно Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить переговоры при определенных условиях. Что вы думаете о реальности такой перспективы?

Харальд Куят:

- Я предполагаю, что ваш вопрос относится к новому договору СНВ между США и Россией. Этот договор ограничивает количество ядерных боеголовок и систем доставки межконтинентального стратегического ядерного оружия. Это последний договор в череде подобных соглашений, заключенных с 1972 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года и первоначально действовал в течение десяти лет. В 2021 году он был продлен обеими сторонами на пять лет. В 2022 году Россия приостановила свое участие в договоре, но не вышла из него, а позже Москвой были прерваны переговоры о дальнейшем продлении соглашения.

Заявление Пескова о том, что Россия готова возобновить переговоры, показывает, что Россия, как и США, заинтересована в завершении переговоров, срок которых истекает 5 февраля 2026 года. Судя по всему, несмотря на некоторые проблемы, которые еще предстоит преодолеть, обе стороны хотят сохранить стабильный межконтинентальный стратегический баланс и ограничить огромные финансовые расходы на эту категорию вооружений. Президент Трамп уже тщетно пытался включить Китай в переговоры в качестве третьей стороны во время своего первого президентского срока и продолжит, скорее всего, добиваться этой цели.

Euronews:

- Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса к увеличению расходов на оборону. По оценкам Bloomberg Economics, в ближайшие 10 лет они могут составить до 10 триллионов долларов. Об этом же в свете угрозы со стороны России заявила и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но готовы ли европейцы затянуть пояса при сокращении социальных расходов ради увеличения военного бюджета?

Х.К.:

- В последнее время все чаще звучат призывы увеличить долю расходов на оборону в ВВП выше оговоренных 2 %. Трамп даже призвал увеличить их до 5 % ВВП. Это политически мотивированные, произвольные цифры, не имеющие под собой никакой фактической основы, соответствующей реальности. Необходимость и степень увеличения может быть определена только в результате исследования НАТО, в котором планирование бюджета анализируется вместе с оборонным планированием, и на основе этого определяются целевые показатели участия для стран-членов. В настоящее время этот процесс, похоже, идет, поскольку на следующей конференции НАТО на высшем уровне в июне 2025 года, как ожидается, будет установлен целевой показатель в 3 % от ВВП вместо прежних 2.

готовы ли страны-члены НАТО финансировать увеличение расходов на оборону за счет сокращения социальных выплат, должны решать только они сами, а не генеральный секретарь НАТО.

В то же время следует отметить, что страны-члены также обязались увеличить долю оборонного бюджета, расходуемую на современные вооружения и технику, до 20 %. Только сочетая оба аспекта, можно поддерживать современные, эффективные вооруженные силы вместо того, чтобы тратить финансовые ресурсы на чрезмерные операционные расходы и дорогостоящее обслуживание устаревших систем.

Но готовы ли страны-члены НАТО финансировать увеличение расходов на оборону за счет сокращения социальных выплат, должны решать только они сами, а не генеральный секретарь НАТО.

Euronews:

- Считаете ли вы реальной опасность нападения России на страны ЕС?

Х.К.:

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- Я думаю, что это очень смелое заявление. Тот, кто так говорит, утверждает, что способен точно оценить не только военный потенциал России и, исходя из этого, ее стратегические возможности по сравнению с НАТО, но и знает намерения российского руководства. Угроза нападения со стороны России может быть выведена только из сочетания этих двух аспектов. Более того, тот, кто полагает, что в войне между Россией и НАТО повторится в значительной степени статичная украинская война, которая отчасти сопоставима с окопной войной Первой мировой войны и лишь в общих чертах - с войной передвижения Второй мировой войны, сильно ошибается.

Война между Россией и НАТО приняла бы совершенно иное направление, чем война в Украине, охватив все военные аспекты и выйдя далеко за пределы Европы. Поэтому российское руководство, безусловно, осознает, что Россия не сможет выиграть войну против НАТО в короткие сроки - ни сегодня, ни через три-пять лет, и что более длительный конфликт позволит США перебросить подкрепления в Европу. Тогда война расширится в глобальном масштабе. В этом случае российское руководство будет готово сознательно принять риск ядерной эскалации, что крайне маловероятно. Ведь без решающего для войны превосходства в обычных вооружениях любая из сторон может оказаться в экзистенциальной опасности, в которой ей придется рассматривать возможность первого применения ядерного оружия.

Поэтому, несмотря на нападение России на Украину, крайне маловероятно, что российское руководство планирует агрессивную войну против западного альянса. Во всяком случае, американские спецслужбы, поставив Россию вторым пунктом после Китая среди угроз национальной безопасности, к такому варианту не склоняются. В своем докладе за 2024 г. они убеждены, что Россия «не хочет прямого военного конфликта с вооруженными силами США и НАТО и будет продолжать свою асимметричную деятельность за порогом военного конфликта по всему миру».

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Европе придется не только стать более независимой в ключевых областях политики, но и найти «modus vivendi» в отношениях с Россией и Китаем.

Российское правительство, очевидно, по-прежнему озабочено тем, чтобы не допустить расширения НАТО за счет вступления Украины в западный оборонный альянс вплоть до российской границы. Поэтому уже некоторое время Москва вновь подчеркивает цель, которую она преследовала еще в середине 1990-х годов, - договориться с НАТО о создании стратегической буферной зоны, «санитарного кордона», к чему недавно проявил понимание даже президент Трамп. Но перед Европой возникнут серьезные проблемы. Европе придется не только стать более независимой в ключевых областях политики, но и найти «modus vivendi» в отношениях с Россией и Китаем. Или, другими словами, набраться смелости и сил, чтобы заявить о себе в политическом, экономическом, технологическом и, не в последнюю очередь, в военном плане.

Euronews:

- Сейчас, когда президентом в США стал Дональд Трамп, громко звучат призывы к переговорам и даже обещание остановить войну в Украине весной. В своих интервью, начиная с 2023 года, вы говорили, что чем дольше длится конфликт, тем сложнее его закончить. Как вы оцениваете перспективы сегодня? Каким образом можно достичь долгосрочного мира и на какие уступки, по вашему мнению, должны пойти враждующие стороны?

H.K.:

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- Да, я говорил тогда и повторю сейчас, что в ходе войны создаются факты, которые очень трудно изменить в ходе мирных переговоров. Поэтому президент Трамп в течение некоторого времени неоднократно заявлял, что он положит конец войне. Пока что известны лишь элементы американского мирного плана. Согласно им, президент Трамп проводит политику, основанную на стратегии мира через силу, балансируя между стимулами и давлением на Россию и Украину в качестве пути к миру. Предполагается, что Украина должна объявить о своем нейтралитете и не вступать в НАТО, но в будущем сможет присоединиться к Евросоюзу. Европейцы должны будут взять на себя расходы по восстановлению страны. Россия сохранит контроль над завоеванными территориями. Хотя Украине не придется официально признавать российские аннексии, она должна будет отказаться от применения силы для изменения своего территориального статуса.

Вдоль нынешнего фронта будет создана демилитаризованная зона, а украинская оборона будет укреплена, чтобы предотвратить возможное нападение со стороны России в будущем. Для наблюдения за демилитаризованной зоной должны быть развернуты европейские, а не американские войска. Правда, я считаю, что размещение солдат из стран НАТО, даже если они не являются военными НАТО под командованием НАТО, рискованно. Это связано с тем, что человеческий или технический сбой может привести к эскалации ситуации, которая перестанет поддаваться политическому контролю и приведет к военному конфликту с Россией. Не исключено также, что одна из воюющих сторон может спровоцировать такую ситуацию. В конечном итоге Москва и Киев будут решать, какие страны предоставят миротворческие силы, и сомнительно, что Россия примет войска из стран НАТО.

Мне кажется важным, чтобы проблемы, которые привели к войне, были наконец решены, потому что в противном случае напряженность и конфликты между Россией и Украиной могут возникнуть снова.

Но необходимо дождаться оглашения плана, прежде чем обсуждать. Мне кажется важным, чтобы проблемы, которые привели к войне, были наконец решены, потому что в противном случае напряженность и конфликты между Россией и Украиной могут возникнуть снова. Окончание войны на основе соглашения, учитывающего интересы безопасности обоих партнеров по переговорам, должно создать условия для будущего европейского порядка безопасности и мира.

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Большим преимуществом может быть поиск союза с Китаем для мирных переговоров.Китай уже опубликовал конструктивное предложение в прошлом году, а вскоре после этого вместе с Бразилией обнародовал план из 6 пунктов по прекращению войны. Китай также может сыграть решающую роль в восстановлении Украины и тем самым внести важный вклад в стабилизацию будущих отношений между Россией и Украиной. Возникает, правда, вопрос: захочет ли Вашингтон признавать Пекин как посредника на переговорах, зная о его тесных связях с Москвой?

Euronews:

- Путин снова, в который раз, назвал Зеленского нелегитимным президентом. Как это преодолеть?

H.K.:

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- По всей видимости, высказывание Путина относится не к переговорам, а к тому, что, по его мнению, Зеленский как «нелегитимный» президент, не избранный в положенный срок, не имеет права подписывать мирный договор. Этот вопрос может быть решен путем проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Украине после завершения мирных переговоров.

Euronews:

- Спасибо большое, господин Куят, за ваши ответы.