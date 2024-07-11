Пожарные взяли под контроль возгорание шпиля собора в Руане

By euronews

Причины возгорания пока неизвестны, сообщается, что на шпиле проводились работы.

РЕКЛАМА

Обновление: возгорание шпиля на кафедральном соборе в Руане взято под контроль, сообщили в местной пожарной службе. Отмечается, что огонь будет потушен в течении часа.

Во французском Руане загорелся шпиль кафедрального собора. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мэра города. Причины возгорания пока неизвестны, сообщается, что на шпиле проводились работы.

Собор был эвакуирован, вокруг создан периметр безопасности. Власти призывают жителей избегать этого района и не мешать работе экстренных служб.

Готический собор в Руане относится к числу памятников национального наследия Франции. Он был возведен в XII-XVI веках.