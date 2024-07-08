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Испания и Португалия сообща подготовили пожарных в рамках проекта ЕС

Совместно с The European Commission
Испания и Португалия сообща подготовили пожарных в рамках проекта ЕС
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Cristina Giner
Опубликовано
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Южные страны ЕС в последнее десятилетия не раз становились площадкой разрушительных и смертоносных пожаров. Проект ЕС Ariem+ призван помочь Испании и Португалии отработать профилактику и ликвидацию бедствий.

Количество и интенсивность стихийных бедствий, вызванных изменением климата, растет по всему Европейскому союзу. За последние пять лет пожары в Испании и Португалии опустошили территорию почти в миллион гектаров. Обе страны усилили сотрудничество, когда в 2022 году пожар огонь уничтожил большую трансграничную территорию между Испанией и Португалией.

"Мы пережили трудные моменты, - рассказывает Модесто Гарсия Гомара, пожарный из Эль-Маильо, небольшого муниципалитета, пострадавшего от пожара. - Вся деревня пыталась бороться с огнем. Сегодняшние пожары - просто катастрофа. Они становятся все более разрушительными. У нас в Саламанке недостаточно ресурсов, очень нужна помощь из-за рубежа".

Обеспечить помощь в борьбе с огнем - задача европейского проекта Ariem+, который реализовали в центре экстренной помощи в Галисии. Этот регион вместе с Кастильей и Леоном и Северной Португалией разработал план действий для предотвращения и ликвидации крупных стихийных бедствий, таких как наводнения, штормы и пожары. Число людей, которым принесет пользу проект, превышает 600 тысяч.

"Речь идет о координации, планировании, анализе рисков, повышении осведомленности, обучении и моделировании- причем как для населения, так и для оперативных служб. Мы также проверяем практические нужды дя борьбы с рисками", - перечисляет Маркос Араухо, генеральный директор Галисийской службы по чрезвычайным ситуациям.

Недавно под патронатом службы прошли учения, имитирующие пожар 2022 года. Это - шанс проверить совместную координацию. Эффективная коммуникация имеет решающее значение: команды, прибывающие из-за рубежа, должны быстро интегрироваться с местными, следуя протоколу сотрудничества.

"Учения важны, потому что мы отрабатываем на практике наши рабочие процедуры, - говорит Франсиско Боланьос, глава Департамента по борьбе с лесными пожарами Кастилии-Леона. - Мы проверяем, какие аспекты можно улучшить. Подразделения, которые присоединяются к нам во время учений, узнают о наших протоколах и о том, как мы интегрируем их в реальный случай".

Бюджет Ariem+ - около 4 миллионов евро. 75% профинансировано Фондом сплочения ЕС, остальное - регионами Галисия, Кастилия-Леон и Северная Португалия. Усиление координации, обучение и поставки оборудования позволят соседним странам оперативно объединиться перед лицом чрезвычайной ситуации.

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Стихийное бедствие Безопасность пожары в Испании