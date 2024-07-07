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Прямой эфир. Франция голосует. Одержат ли ультраправые победу и во втором туре? Прямая онлайн-трансляция Euronews

Во Франции проходит второй тур досрочных выборов
Во Франции проходит второй тур досрочных выборов Авторское право Fahti
Авторское право Fahti
By Euronews
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Явка во втором туре досрочных парламентских выборов превышает активность избирателей в первом. Первые результаты на основе экзитполов станут известны в 20:00.

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Во Франции проходит второй тур внеочередных парламентских выборов. Как и в первом неделю назад, явка сравнительно высока: к 12 часам по местному времени составила 26,6%, а к 17:00 - 59,71%.

В первом туре победу одержали ультраправые, и в случае успеха сегодня партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" может создать первое ультраправое правительство во Франции со времен Второй мировой войны.

Согласно опросам, "Национальное объединение" и их союзники вряд ли получат абсолютное большинство голосов в парламенте, но могут заручиться поддержкой центристов и правых избирателей.

Досрочные парламентские выборы во Франции были назначены по итогам голосования на выборах в Европейский парламент, на которых победу также одержало "Национальное объединение".

Избирательные участки сегодня закрываются в 18-19 часов в небольших городах и 20:00 в крупных. Первые результаты на основе экзитполов появятся сразу после восьми часов вечера.

Следите за последними новостями в онлайн-трансляции Euronews, которая будет вестись до полуночи.

Репортажи и аналитику вы также можете почитать в разделе, посвященном выборам во Франции.

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