By Euronews

Явка во втором туре досрочных парламентских выборов превышает активность избирателей в первом. Первые результаты на основе экзитполов станут известны в 20:00.

РЕКЛАМА

Во Франции проходит второй тур внеочередных парламентских выборов. Как и в первом неделю назад, явка сравнительно высока: к 12 часам по местному времени составила 26,6%, а к 17:00 - 59,71%.

В первом туре победу одержали ультраправые, и в случае успеха сегодня партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" может создать первое ультраправое правительство во Франции со времен Второй мировой войны.

Согласно опросам, "Национальное объединение" и их союзники вряд ли получат абсолютное большинство голосов в парламенте, но могут заручиться поддержкой центристов и правых избирателей.

Досрочные парламентские выборы во Франции были назначены по итогам голосования на выборах в Европейский парламент, на которых победу также одержало "Национальное объединение".

Избирательные участки сегодня закрываются в 18-19 часов в небольших городах и 20:00 в крупных. Первые результаты на основе экзитполов появятся сразу после восьми часов вечера.

Следите за последними новостями в онлайн-трансляции Euronews, которая будет вестись до полуночи.

Репортажи и аналитику вы также можете почитать в разделе, посвященном выборам во Франции.