Победившие в первом туре выборов ультраправые, по прогнозам, уступят левым и центристам. Аналитики объясняют это успехом "тактического голосования".

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Альянс левых сил "Новый народный фронт" занял первое место на выборах в законодательные органы Франции, но не смог получить абсолютное большинства, необходимое для контроля над Национальным собранием. Об этом говорят результаты экзитполов (опросов на выходе из избирательных участков).

По данным Ipsos, ультраправая пария "Национальное объединение", которое рассчитывало на победу во втором туре после успеха в первом, терпит неудачу.

Социологи объясняют это успешным применением "тактического голосования": когда претенденты снимают свои кандидатуры в пользу конкурентов с более высокими шансами на избрание (в данном случае, с тем, чтобы не допустить победы партии Ле Пен).

По прогнозам Ipsos, "Новый народный фронт" (ННФ) - спешно сформированная коалиция социалистов, коммунистов, зелёных и левой партии "Непокорённая Франция" - займёт от 172 до 192 из 577 мест в Нацсобрании.

За ней следует коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, которая, по предварительным подсчётам, получит 150-170 мандатов. В парламенте прошлого созыва (после выборов 2022 года) она имела 245 мест.

Несмотря на победу в первом туре неделю назад, "Национальное объединие" Ле Пен, скорее всего, займёт третье место с 132-152 местами. Это ставит крест на планах Жордана Барделла стать премьер-министром.

Досрочные выборы были назначены после того, как президент Франции распустил парламент в связи с крупной победой "Нацобъединения" на европейских выборах и поражением партии власти.

Альянс "Вместе" в основном состоит из пропрезидентских сил, которые утрачивают популярность по мере того, как срок Макрна подходит к концу.

Снижение рейтинга правящей партии в значительной степени пошло на пользу RN, давно существуюпошло на пользу ультраправым, которые ещё в 2007 году не имели ни одного места в Цациональной Ассамблее.

Левые - на подъёме, правоцентристы - идут ко дну

"Новый народный фронт" был сформирован в июне с тем, чтобы попытаться составить конкуренцию партии Ле Пен под лозунгом "противостояния угрозе ультраправых". Однако на этом политическом фланге его представителям достичь полного единства не удалось: левые партии, не вошедши в ННФ, получат 13-16 мест, как показали данные экзитпола.

В 2022 году аналогичной коалиции, известной как NUPES, досталось 131 место, а другим левым - 22. Но пока неясно, как долго продержится столь "разношёрстный" "Новый народный фронт".

Прогнозы итогов второго тура лишают надежд "республиканцев".

Правоцентристская партия Шарля де Голля и Николя Саркози долгое время играла ведущую роль во французской политике, но теперь, по прогнозам, она (и её союзники) получит 57-67 мест - без учёта тех членов, включая лидера партии Эрика Сьотти, которые присягнули на верность Ле Пен.

Кто станет премьер-министром?

Учитывая результаты, макронист Габриэль Атталь, скорее всего, потеряет пост премьер-министра, который он занял в январе. И кандидатур для его замены, которая хотя бы теоретически могла бы устроить всех, нет.

Конституция Франции допускает "сожительство", когда президент и премьер-министр принадлежат к разным партиям. В последний раз такое случалось в 1997-2002 годах: социалист Лионель Жоспен правил вместе с правоцентристским президентом Жаком Шираком.

Но то, что ни одна партия не получает большинства, за неимением более-менее очевидной правящей коалиции, - для этой страны беспрецедентный случай. Так что теперь она может оказаться в непривычном для себя политическом тупике.

Голосование прошло при небывалой явке. По данным Ipsos, на 18:25, она составила 67,1%, что является самым высоким показателем с 1997 года и намного превышает уровень явки на выборы 2022 года - 46,2%, набранные в 2022 году, сообщает.

В Париже сегодня вовсю готовились к бурным протестам недовольных результатами выборов: в магазинах на Елисейских полях заколотили окна.