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Французские ультраправые не получат абсолютного большинства в парламенте

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон стоят в кабинке для голосования перед голосованием в Ле-Туке-Пари-Плаж, северная Франция, воскресенье, 30 июня 2024 года. (Яра
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон стоят в кабинке для голосования перед голосованием в Ле-Туке-Пари-Плаж, северная Франция, воскресенье, 30 июня 2024 года. (Яра Авторское право Yara Nardi/AP
Авторское право Yara Nardi/AP
By euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Несмотря на то, что ультраправая партия Жордана Барделла и Марин Ле Пен и их союзники вряд ли получат абсолютное большинство голосов, последние опросы показывают, что они могут заручиться поддержкой центристов и правых избирателей

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Согласно последним опросам перед воскресным вторым туром выборов в законодательные органы, ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) Жордана Барделла и Марин Ле Пен будет нелегко добиться абсолютного большинства.

Среднее значение последних прогнозов говорит о том, что RN и ее союзники будут иметь относительное большинство от 210 до 240 мест в нижней палате парламента Франции или Национальной ассамблее.

Абсолютное большинство зафиксировано на уровне 289 мест.

Левая коалиция, Новый народный фронт (ННФ), как ожидается, получит от 170 до 200 мест.

Центристские либерал-демократы президента Эммануэля Макрона, по данным опросов, получат от 95 до 125 мест.

Правоцентристские "Республиканцы" (LR) могут получить от 25 до 45 мест в парламенте.

Far-right National Rally party president Jordan Bardella, right, leaves with far-right leader Marine Le Pen after a press conference, Monday, June 24, 2024 in Paris. The upcom
Far-right National Rally party president Jordan Bardella, right, leaves with far-right leader Marine Le Pen after a press conference, Monday, June 24, 2024 in Paris. The upcomChristophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Если эти прогнозы подтвердятся в воскресенье, Барделла из RN, скорее всего, не станет новым премьер-министром, поскольку у него не будет достаточно депутатов для управления исполнительной властью Франции даже при дополнительной поддержке LR. Даже при самом благоприятном сценарии ему, скорее всего, не хватит абсолютного большинства.

Однако он надеется, что в последнюю минуту ему удастся получить поддержку.

"У меня есть стремление расширить свое большинство, и я приветствую всех правых и центристов", - заявил Барделла в прошлую среду в интервью национальному общественному телеканалу France 2.

Традиционно французские партии, не имеющие большинства, предлагают своим избирателям поддержать во втором туре политические силы, которые получат лучший результат в конкретном избирательном округе. Однако лидеры партий обладают ограниченной властью убеждения над своими избирателями.

French Prime Minister Gabriel Attal, left, and French President Emmanuel Macron
French Prime Minister Gabriel Attal, left, and French President Emmanuel MacronLudovic Marin/AP

"Французы не следуют инструкциям по голосованию. Гражданин будет голосовать в соответствии со своим сознанием", - заявил действующий премьер-министр и центрист Макрона Габриэль Атталь в интервью государственному телевидению в четверг вечером.

"Я просто подчеркнул риск ультраправого большинства и подробно описал, что опасного в их программе, и в заключение сказал: ни одного голоса за ультраправых. Но после этого французы будут делать то, что хотят", - заключил он.

Так называемый Республиканский фронт, антиультраправый политический барьер, простирающийся от умеренных консерваторов и центристов до умеренных левых и ультралевых, принял избирательную стратегию, основанную на снятии более слабых кандидатов в пользу более сильного антиультраправого кандидата в отдельных избирательных округах.

По последним данным Министерства внутренних дел Франции, на данный момент 215 кандидатов сняли свои кандидатуры.

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