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Растёт число «Патриотов за Европу»

Основанная чуть больше недели назад фракция может стать четвёртой, а то и третьей силой в Европарламенте
Основанная чуть больше недели назад фракция может стать четвёртой, а то и третьей силой в Европарламенте Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Марин ле Пен может присоединиться к новой фракции уже в понедельник

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В Европейском парламенте набирает силу ультраправая фракция «Патриоты за Европу». Основанная венгерским премьером Виктором Орбаном группа преодолела «порог признания», её численность достигла 29 человек за счёт того, что к «Патриотам» присоединились Датская народная партия и бельгийская Vlaams Belang.

Обе они покинули ряды ультраправой фракции «Идентичность и демократия», в рядах которой остаются «Национальное объединение» Марин ле Пен и «Лига» Маттео Сальвини. Причём ле Пен может и сама примкнуть к «Патриотам» уже в понедельник: решение будет принято по итогам второго тура парламентских выборов во Франции.

Изначально «Патриоты за Европу» объединяли «Фидес» Орбана, Австрийскую партию свободы и чешскую ANO 2011. Позже к ним примкнули правые из Испании, Нидерландов и Португалии.

Новая ультраправая группа может, по мнению аналитиков, в конечном итоге стать четвертой, а то и третьей силой в Европарламенте, составив серьёзную конкуренцию правящим консерваторам.

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