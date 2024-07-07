Растёт число «Патриотов за Европу»

By Euronews

Марин ле Пен может присоединиться к новой фракции уже в понедельник

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В Европейском парламенте набирает силу ультраправая фракция «Патриоты за Европу». Основанная венгерским премьером Виктором Орбаном группа преодолела «порог признания», её численность достигла 29 человек за счёт того, что к «Патриотам» присоединились Датская народная партия и бельгийская Vlaams Belang.

Обе они покинули ряды ультраправой фракции «Идентичность и демократия», в рядах которой остаются «Национальное объединение» Марин ле Пен и «Лига» Маттео Сальвини. Причём ле Пен может и сама примкнуть к «Патриотам» уже в понедельник: решение будет принято по итогам второго тура парламентских выборов во Франции.

Изначально «Патриоты за Европу» объединяли «Фидес» Орбана, Австрийскую партию свободы и чешскую ANO 2011. Позже к ним примкнули правые из Испании, Нидерландов и Португалии.

Новая ультраправая группа может, по мнению аналитиков, в конечном итоге стать четвертой, а то и третьей силой в Европарламенте, составив серьёзную конкуренцию правящим консерваторам.