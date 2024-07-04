Франция: демонстранты призывают дать отпор ультраправым во втором туре парламентских выборов

By Euronews

Во Франции 7 июля состоится второй тур досрочных парламентских выборов. Участники акции протеста в Париже призвали сограждан не позволить Национальному объединению прийти к власти.

РЕКЛАМА

Тысячи людей собрались в Париже на акцию протеста против ультраправого Национального объединения, получившего большинство голосов в первом туре досрочных парламентских выборов.

В манифестации приняли участие профсоюзы, независимые СМИ и представители общественных организаций. Демонстранты призывали сограждан дать отпор ультраправым во втором, решающем туре выборов, и не позволить им получить в парламенте абсолютное большинство с правом сформировать правительство.

Главные соперники Национального объединения - блок левых партий Новый народный фронт и коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе за республику". Многие присутствующие опасаются, что победа Национального объединения обернется ограничением гражданских свобод.

Саломе Окар, вице-президент Национального союза студентов Франции: "Если завтра победят ультраправые, я не знаю, что станет с моими однокурсниками-иностранцами, людьми с двойным гражданством, которых будут стигматизировать, представителями ЛГБТ сообщества, цветными людьми, что станет с женщинами? Потому что ультраправые — враги всем этим людям".

Более 200 кандидатов, прошедших во 2-й тур, снялись с выборов в своих одномандатных округах в пользу соперников, имеющих шансы победить ультраправых. Исход голосования будет зависеть и от явки избирателей.

Лайла Идалеб, представитель Лиги прав человека: "Я понимаю, что людям все надоело. Мы все устали голосовать против ультраправых на каждых выборах. Но эти выборы не похожи на предыдущие, потому что ультраправые находятся у порога власти и способны обеспечить себе абсолютное большинство".

На призывы собравшихся здесь демонстрантов готовы ответить не все.

Реми, сторонник Национального объединения: "Я думаю, этот митинг совершенно не отражает общее настроение французов. Не так много людей собралось на этот протест, но люди в сердце Франции, в сельской местности, в провинциях, думают совершенно иначе. И таких людей гораздо больше, чем здесь".

Второй тур досрочных парламентских выборов во Франции состоится в это воскресенье, 7 июля. Результат голосования определит состав Национального собрания и будущее страны.